مذكرة تفاهم لتطوير آليات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

وقّعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مؤخراً مع القيادة العامة لشرطة دبي، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في تطوير آليات الامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة، ودعم الدور الرقابي في إطار التشريعات الوطنية ذات الصلة، من خلال ربط وتكامل المعلومات والبيانات بين الجانبين.

ووقَّع المذكرة من جانب وزارة الاقتصاد، صفية هاشم الصافي وكيل الوزارة المساعد للرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد، ومن جانب القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي.

وأكدت صفية الصافي أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً كبيرة لتطوير استراتيجيات وسياسات وتشريعات متقدمة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة، ما عزز مكانة الاقتصاد الوطني كمركز تنافسي يلتزم بأعلى معايير النزاهة والشفافية، مشيرة إلى أن التعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، يأتي في إطار رؤية وزارة الاقتصاد لتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الوطنية الاتحادية والمحلية، لدعم منظومة العمل الوطني، وتطوير آليات مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز البنية التحتية الرقابية، في إطار التشريعات الوطنية، ومواكبة المعايير الدولية ذات الصلة.

تعزيز التكامل

وقال اللواء خبير خليل المنصوري: «تمثل مذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد، محطة مهمة في إطار تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بمكافحة الجرائم المالية، وتحرص شرطة دبي على دعم الجهود الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تطوير قدراتها التقنية والبشرية المتقدمة، والعمل على تسخير منظومة البحث والتحري والتحليل المالي في شرطة دبي، لتطوير آليات استباقية فعالة لرصد الأنشطة المشبوهة، وتعزيز الاستجابة السريعة للمخاطر المرتبطة بها، بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية، ويرسخ مكانة الدولة كمركز اقتصادي يتسم بالأمن والشفافية».