الذكاء الاصطناعي والابتكار محور ملتقى «معاً نرتقي» لجمارك أبوظبي

نظمت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي الملتقى السنوي «معاً نرتقي» تحت شعار «الهدف يوجهنا والتغيير يحفزنا»، بهدف تعزيز بيئة عمل مرنة ومحفزة ترتكز على التميز في الأداء والاستدامة في التطوير، بما يدعم التنافسية العالمية ويتماشى مع رؤية حكومة الإمارة واستراتيجيتها «نحن الإمارات 2031».

حضر الملتقى الذي أقيم في «عالم فيراري أبوظبي» على جزيرة ياس، أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وراشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، وفهد غريب الشامسي، الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بالإنابة، بالإضافة إلى ممثلين عن دائرة التمكين الحكومي وعدد من المسؤولين والموظفين.

وأشار أحمد الزعابي إلى أهمية الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير المواهب الوطنية لتعزيز الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً دور التعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير المهارات وتحقيق الأولويات الاستراتيجية لإمارة أبوظبي.

من جانبه، أكد راشد لاحج المنصوري استمرار جمارك أبوظبي في تبني نهج التغيير الإيجابي والابتكار في منظومة العمل الجمركي، مستفيدين من أدوات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتعزيز الكفاءة المؤسسية وتقديم خدمات تتوافق مع أرقى المعايير العالمية، مع التركيز على رأس المال البشري كعنصر محوري للتميز والاستدامة.

وتضمن الملتقى جلسات تفاعلية حول استراتيجيات القيادة الفعالة، وتحفيز الإبداع، وتبني ثقافة التغيير الإيجابي، إضافة إلى استعراض أبرز إنجازات جمارك أبوظبي للعام الماضي وخطط المرحلة المقبلة، وختاماً بحلقة نقاشية مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.

وتواصل جمارك أبوظبي تعزيز ريادتها المؤسسية من خلال إنجازات ملموسة، حيث حصلت على 58 جائزة خلال عام 2025 تقديراً للتميز المؤسسي والابتكار، وحققت مستوى «التميز» في النضج المؤسسي لتجربة المتعاملين لعام 2024 من أصل 43 جهة حكومية، كما سجلت 96% في مؤشر رضا المتعاملين عن خدماتها الرقمية.