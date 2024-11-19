تنمية المجتمع - أبوظبي تختتم فعاليات منتدى القطاع الثالث وتكرّم الفائزين

اختتمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، فعاليات النسخة الثالثة من منتدى القطاع الثالث، الذي عُقد بالتعاون مع أدنوك في مركز أبوظبي للطاقة، وكرّمت الفائزين بجوائز القطاع الثالث ضمن الفئات الست التي تسلّط الضوء على روّاد «القطّاع» من فرق تطوعية وشركات ذات هدف اجتماعي وجمعيات النفع العام إلى جانب الاحتفاء بمساهمات المسؤولية المجتمعية.

شهد المنتدى حضور معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي الدكتور مغير الخييلي رئيس الدائرة، إلى جانب عدد كبير من المسؤولين ومديري العموم في القطاع الاجتماعي والحكومي في الإمارة. يأتي المنتدى ضمن جهود الدائرة في إنشاء بيئة داعمة متكاملة لجهات القطاع الثالث، من خلال تعزيز الجانب المعرفي ومناقشة أهم الفرص والتحديات ضمن مجموعة من الجلسات الحوارية تضم نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين، حيث تضمنت مجموعة من الجلسات الحوارية التي ركزت على سبل دعم القطّاع الثالث وتمكينه من إحداث أثر إيجابي ملموس على المجتمع، وسبل ترسيخ الشراكات بين مؤسسات القطاع الثالث والقطاعين العام والخاص، وتبنّي استراتيجيات مبتكرة ومستدامة لتفعيل دور القطّاع وتعزيز مفاهيم التعاون والتكافل الاجتماعي، وتوفير بيئة تشجع على التطوّع والمشاركة المجتمعية.

وشهد المنتدى الإعلان عن فكرة تشكيل مجلس القطّاع الثالث، الذي سيضم عددا من الأعضاء ممثلي الجهات من مؤسسات النفع العام والذي يوفر منصة تمكّنهم من التعبير عن التحديات وكيفية التعاون في إيجاد الحلول وتحديد فرص النمو، إلى جانب دوره في تعزيز العلاقة بين القطاع والحكومة، وتمثيل صوت القطاع الثالث في عمليات صنع السياسات واتخاذ القرار.

وفي هذا الإطار، قال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي: «نحن فخورون برؤية منتدى القطاع الثالث الذي يواصل نجاحه في ترسيخ قيم الريادة التي تتوافق مع رؤية قيادتنا الرشيدة لبناء مجتمع متماسك ومترابط. يعكس المنتدى تطلعات إمارة أبوظبي نحو تعزيز القطاع الاجتماعي وتبني الابتكار والتميز لتحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة».

وأشار إلى أهمية تشجيع التعاون والشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث من خلال تبني حلول مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات المجتمع وتدعم رفاهيته. وأضاف معاليه: سعدنا باستضافة نخبة من خبراء القطاع الاجتماعي على منصة المنتدى، حيث أثمرت هذه المشاركة عن العديد من الأفكار والتجارب الملهمة التي تشجع على تبني أحدث التقنيات والممارسات المبتكرة لمعالجة التحديات الاجتماعية، مما يعزز نمو القطاع لتحقيق مجتمع متماسك يعكس قيم الشمول والتعاون.

وأكد معاليه أن الفائزين بجوائز القطاع الثالث تركوا بصمة واضحة، وتمكنوا من ورفع مستوى العمل الاجتماعي إلى أبعاد جديدة من التميز «فهم ليسوا مجرد مساهمين بالتطوع أو الدعم المالي أو تقديم الخدمات، بل هم قادة للتغيير ودعائم أساسية في مسيرة بناء مجتمع يقوم على التكافل والترابط، ويجسد قيم المحبة والتعاطف والشمول، مما يعزز التزامنا بالتميز وريادة أبوظبي في القطاع الاجتماعي على مستوى العالم».

من جانبه أشار محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع، إلى النجاح اللافت الذي حققه المنتدى، مؤكّداً دور جوائز القطاع الثالث في تشجيع الجميع على المساهمة في دعم هذا القطاع الرائد وتعزيز دوره في معالجة الأولويات الاجتماعية وتحسين جودة الحياة لجميع فئات المجتمع. وقال: «لا تقتصر جوائز القطاع الثالث على تكريم المتميزين فحسب، بل تتجاوز ذلك لترسّخ ثقافة العمل الاجتماعي والتطوع، مما يعزز التعاون والتكافل والشمولية في المجتمع». وأشار إلى أن المنتدى يساهم في بناء مجتمع نشط ومسؤول من خلال تشجيع المشاركة المجتمعية وتفعيل دور مؤسسات القطاع الثالث في تحسين جودة الحياة وتلبية احتياجات المجتمع. ويتم ذلك عبر تمكين القطاع الثالث ودعوة أفراد المجتمع إلى إنشاء جمعيات ومراكز ومؤسسات النفع العام.

وأضاف البلوشي: «استطاع منتدى القطاع الثالث منذ انطلاقه أن يصبح منصة رائدة. وخلال المنتدى شهد حفل توزيع جوائز القطاع الثالث الذي يتضمن 6 فئات رئيسة، شملت أفضل مؤسسة نفع عام للعام 2024 التي فازت بها جمعية الإمارات للسرطان، ومؤسسة القطاع الثالث الأكثر تأثيراً، وفازت بها مؤسسة ابتسامة، والشركة ذات الهدف الاجتماعي للعام 2024، وذهبت الجائزة إلى شركة نضيرة، بالإضافة إلى الشركة ذات الهدف الاجتماعي الأكثر تأثيراً، وفازت بها شركة إي-يوث، والفريق التطوعي للعام 2024 التي فاز بها فريق برنامج المارشالالإماراتي، وأفضل مساهمة للمسؤولية المجتمعية للعام 2024 التي فازت بها أدنوك عن مبادرة «طاقة للتعليم».