«زايد الإنسانية» ترعى فرحة العيد بجامع الشيخ زايد في إندونيسيا

نفذ مركز جامع الشيخ زايد الكبير في سولو بإندونيسيا «مشروع فرحة عيد الأضحى»، بتمويل من مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، والذي يتضمن تجهيز وتوزيع الأضاحي، وتوزيع كسوة العيد على المستحقين من المجتمع المحلي في مدينة سولو الإندونيسية.

واستفاد من أضاحي العيد نحو 40 ألف شخص من خلال توزيع نحو 16 طناً من اللحوم، بمشاركة مجتمعية وتطوعية واسعة من أهالي سولو، حيث شارك نحو أكثر من 100 متطوع، و40 جزاراً من أهالي المدينة بالتطوع لذبح اللحوم في المسلخ الحكومي، ومن ثم تجهيزها وتوزيعها على المستحقين، بالتعاون مع المؤسسات الخيرية والجهات الفاعلة في المجتمع، بما يعزز الأهداف الإنسانية النبيلة والتكافل الاجتماعي، وإضفاء أجواء الفرح والسرور على الفئات المستهدفة في المجتمع.

فئات مستهدفة

أما بالنسبة لمبادرة كسوة العيد فتم عمل بازار تسوق على مدى يومين، ضم تشكيلة كبيرة ومتنوعة من الملبوسات لمختلف الفئات المستهدفة، بالتنسيق مع المحال التجارية المحلية والمشاغل لتوفير الكسوة لآلاف الأطفال والأسر والأيتام، حيث تم دعوة المستفيدين للحضور، وتوفير البطاقات الشرائية لكل مستفيد لإتاحة الفرصة لهم لاختيار ما يناسبهم من لباس، وتأتي هذه المبادرة لتؤكد حرص المنظمين على نشر السعادة بين المستحقين، واستمراراً للجهود الإنسانية في دعم الأسر المتعففة وتعزيز التكافل الاجتماعي.

كما تم تنظيم مهرجان عيد الأضحى للمجتمع المحلي في سولو، بمشاركة مجموعة من الفرق الاستعراضية، بالإضافة إلى تنظيم المسابقات وتوفير مجموعة من الألعاب المخصصة للأطفال، حيث من المتوقع أن يبلغ عدد الزوار خلال أيام العيد أكثر من 40000 زائر، بالإضافة إلى توزيع آلاف الوجبات من الحلويات الشعبية الإندونيسية، التي تم توفيرها بالتعاون مع الأسر المنتجة في المنطقة. وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، المدير العام لمؤسسة زايد الإنسانية، أن مشروع فرحة عيد الأضحى يستهدف تخفيف الأعباء عن بعض الأسر في إندونيسيا، وإدخال البهجة إلى قلوبهم خلال هذه المناسبة العظيمة.