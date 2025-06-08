انطلاق مؤتمر «الشمولية في السلامة» 16 يونيو الجاري

أعلنت أكاديمية ربدان، وبالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الداخلية، إطلاق النسخة الأولى من مؤتمر «الشمولية في السلامة» 16 يونيو الجاري بمقر الأكاديمية في أبوظبي حضورياً، وعن بعد.

ويتماشى المؤتمر، الذي يقام بالتزامن مع عام المجتمع (2025)، مع رؤية دولة الإمارات في ترسيخ مبدأ الشمولية المجتمعية، ويهدف إلى تعزيز جاهزية منظومة الاستجابة الوطنية في حالات الطوارئ والأزمات، مع ضمان دمج أصحاب الهمم ضمن خطط الحماية المدنية والتأهب المجتمعي.

استراتيجية

ويسلط المؤتمر الضوء على عدد من المحاور الاستراتيجية والنوعية، تشمل دور المستجيبين الأوائل في التعامل مع أصحاب الهمم، خلال الكوارث والحالات الطارئة، وعرض أحدث الحلول التقنية والممارسات الشرطية المتقدمة في مجال الشمولية المجتمعية، وتجارب عالمية ميدانية من وكالات إنفاذ القانون في دول رائدة، ودراسات حالة وأوراق بحثية حول التحديات والفرص في دمج أصحاب الهمم في منظومة السلامة، وحقوق الضحايا من أصحاب الهمم، وأطر الإنصاف خلال الاستجابة للطوارئ، وسيناريوهات محاكاة تفاعلية، توضح أفضل الممارسات في الاستجابة الفورية والمتخصصة.

كما يستعرض المؤتمر أحدث الحلول التقنية الذكية في دعم رجال الشرطة ومقدمي الرعاية في الميدان، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي، ونظم التحديد المكاني، وأجهزة التواصل الداعمة لتسهيل الوصول، وتقديم الخدمة الآمنة لأصحاب الهمم في الظروف الاستثنائية.

وأكد سالم السعيدي، نائب رئيس أكاديمية ربدان، أن المؤتمر يمثل محطة استراتيجية تعكس التزام الأكاديمية العميق بتطوير حلول واقعية ومبتكرة، ترتكز على دمج كل فئات المجتمع في منظومة الاستجابة الوطنية.

وأشار إلى أن العمل المشترك مع وزارة الداخلية يعزز قدرتنا على بناء بيئة أكثر أماناً واستعداداً، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه مجتمعاتنا، ونتطلع من خلال هذا المؤتمر إلى إرساء حوارات نوعية وممارسات رائدة، تسهم في تطوير السياسات والخطط الوطنية ذات الصلة.