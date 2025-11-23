حمدان بن زايد: «أبوظبي الدولي للقوارب» دعامة لتعزيز القطاع البحري في الدولة

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، أمس، فعاليات معرض أبوظبي الدولي للقوارب في دورته السابعة، والذي انطلق في مرسى المارينا بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، وينظم من قبل مجموعة أدنيك ويشهد مشاركة واسعة من كوكبة من الشركات المحلية والدولية المتخصصة في قطاع الصناعات البحرية، إلى جانب أبرز صناع القوارب واليخوت والمعدات البحرية من المنطقة والعالم.

رافق سموه في الجولة معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، وناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وحميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك.

واطلع سموه خلال الزيارة على أبرز المعدات والتقنيات في قطاعات الصناعات والرياضات البحرية، والتقى بعدد من المسؤولين وصناع القرار في كبرى الشركات المحلية والعالمية المشاركة واستمع لشرح مفصل عن أحدث المعدات الجديدة التي تم إطلاقها خلال فعاليات المعرض.

وأشاد سموه بالدعم اللامحدود من قبل صاحب السمو الشيخ محمد زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتعزيز وتطوير القطاع الصناعي البحري وتنمية الأنشطة السياحية البحرية ما سيكون له تأثير إيجابي على الشركات الوطنية لبناء علاقات شراكة استراتيجية مع الشركات العالمية لتوطين الصناعات البحرية بالدولة وخلق قيمة تنافسية للصناعات البحرية الإماراتية.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، أهمية المعرض باعتباره حدثاً نوعياً يجمع الخبرات والكوادر الوطنية والدولية في منصة واحدة تتيح تبادل المعرفة والتجارب، وتدعم مسيرة الدولة في تطوير الصناعات البحرية المرتبطة بالاقتصاد الأزرق.

وقال سموه: يمثل معرض أبوظبي الدولي للقوارب إضافة مهمة للفعاليات المتخصصة في أبوظبي، ودعامة أساسية لتعزيز القطاع البحري في الدولة، باستقطابه أبرز الشركات العالمية وإبراز القدرات الوطنية المتقدمة في مجال صناعة القوارب واليخوت والمعدات البحرية، الأمر الذي يعكس مدى التزام أبوظبي بدعم مسيرة تطوير الصناعات البحرية المتنوعة، وترسيخ مكانتها كوجهة رائدة على خارطة الاقتصاد البحري الإقليمي والدولي، وتكتسب الأنشطة المرتبطة بالقطاع البحري أهمية كبرى نظراً لدورها في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير فرص جديدة للابتكار والاستثمار، ودعم المشاريع الوطنية المرتبطة بالبحوث والتقنيات البحرية الحديثة.

وأشار سموه إلى أن تنظيم هذا الحدث في أبوظبي يجسد رؤية القيادة الرشيدة في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، ومنها الصناعات البحرية التي تشكل محوراً أساسياً في خطط التنمية المستقبلية للإمارة، مؤكداً حرص أبوظبي على مواصلة تطوير البيئة الداعمة للشركات الوطنية وتمكينها من المنافسة إقليمياً وعالمياً.

كما أعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عن تقديره للجهود التنظيمية التي بذلتها مجموعة أدنيك في الإعداد والتنظيم لهذا الحدث المتخصص، مشيداً بدورها في تعزيز مكانة الإمارة عاصمة لقطاع سياحة الأعمال في المنطقة، ومركزاً عالمياً لاحتضان الفعاليات الاقتصادية الكبرى التي تخدم مختلف القطاعات.