شرطة أبوظبي تعزز الوعي المروري في مجلس العالية

نظمت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع الأمن الجنائي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مجالس أبوظبي في مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة، مجلساً توعوياً بعنوان «مخاطر بعض السلوكيات المرورية» في مجلس العالية بمنطقة العامرة في مدينة العين، بحضور عدد من أهالي المنطقة، وذلك ضمن مبادرات «عام المجتمع» 2025.

وأكد العقيد سعيد علي الحساني، نائب شؤون الدوريات الأمنية في العين، أهمية التزام السائقين بقوانين السير والمرور للحد من الحوادث المرورية، مشيراً إلى دور التوعية المستمرة التي تنفذها شرطة أبوظبي عبر المحاضرات والمبادرات واللقاءات المجتمعية في المجالس والمدارس والجامعات، بهدف نشر ثقافة السلامة المرورية بين جميع شرائح المجتمع.