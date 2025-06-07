قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على سير عمل المناوبين

زار معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، المناوبين من الضباط وضباط الصف والأفراد في مركز شرطة الروضة، وقدم لهم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

واطلع معالي قائد عام شرطة أبوظبي على سير العمل، ووقف على الكفاءة في أداء المهام، مثمناً جهود المناوبين المخلصة في أداء الواجب، وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات الشرطية والأمنية.

وأكد معاليه اهتمام شرطة أبوظبي بإسعاد المنتسبين وتهنئتهم في هذه المناسبة السعيدة، راجياً من الله العلي القدير أن يعيدها على الجميع بالخير واليمن والبركات، وتمنى لهم كل التوفيق في أداء مهامهم.

وكان في استقبال معاليه خلال الزيارة العميد مسلم محمد العامري، نائب مدير قطاع الأمن الجنائي، والعميد الدكتور حمد عبدالله النيادي، مدير مديرية شرطة العاصمة.

وتقدم معاليه بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما توجه معاليه، في هذه المناسبة، بالتهنئة إلى شعب الإمارات، وإلى منتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي من الضباط وضباط الصف والأفراد والمدنيين، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة بالخير على الجميع، وأن يديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والأمان، وتحقيق المزيد من الإنجازات الريادية في مسيرة الخير والعطاء، في ظل رعاية ودعم القيادة الرشيدة.

كما تقدم اللواء محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بالمناسبة، وإلى كافة المواطنين والمقيمين، ومنتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي، من الضباط وضباط الصف والأفراد والمدنيين، داعياً المولى عز وجل أن يُديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان، والريادة والازدهار في ظل القيادة الرشيدة.