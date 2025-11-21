«أبوظبي للدفاع المدني» تنظم مؤتمراً دولياً لخدمات الإسعاف 25 الجاري

تنظم هيئة أبوظبي للدفاع المدني «مؤتمر أبوظبي الدولي لخدمات الإسعاف 2025» من 25 إلى 27 الجاري، في فندق كونراد أبراج الاتحاد - أبوظبي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز منظومة الرعاية الطبية الطارئة، والارتقاء بقدرات خدمات الإسعاف والاستجابة للحالات الحرجة على المستويين الوطني والإقليمي.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي، نظمته الهيئة في مبناها بمدينة خليفة،وتم استعراض أبرز محاور الحدث وأهدافه ودوره في تطوير منظومة الإسعاف والاستجابة الطارئة.

ويعد المؤتمر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ يسلط الضوء على أهمية الرعاية الطبية ما قبل المستشفى، ويستعرض أحدث ما توصلت إليه التقنيات والابتكارات في مجال خدمات الإسعاف، من خلال منصة تجمع نخبة من الخبراء والقيادات المتخصصة من مختلف دول العالم، لمناقشة مستقبل القطاع واستشراف احتياجاته.

ويشتمل برنامج المؤتمر على تسع ورش تدريبية متخصصة، تستهدف العاملين في خدمات الإسعاف والمستجيبين الأوائل ومقدمي خدمات الاستجابة الأولية، إلى جانب ورش عامة معتمدة من جمعية القلب الأمريكية حول الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي.

وسيحصل المشاركون في البرنامج العلمي للمؤتمر على ساعات تعليمية معتمدة من دائرة الصحة – أبوظبي، بما يعزز من القيمة التدريبية، ويسهم في تطوير الكفاءات المهنية ذات الاختصاص، كما يتضمن المؤتمر تنظيم «تحدي الإسعاف»، الذي تتنافس فيه فرق إسعاف وطنية ودولية عبر سيناريوهات عملية تحاكي الاستجابة للبلاغات الطارئة، بهدف قياس مستويات الأداء وتعزيز الجاهزية الميدانية.