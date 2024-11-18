«منتدى القطاع الثالث» ينطلق اليوم في أبوظبي

تنظم دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي اليوم، في مركز أبوظبي للطاقة بالتعاون مع «أدنوك» فعاليات النسخة الثالثة من منتدى القطاع الثالث تحت شعار «شركاء لتحقيق الأثر»، وذلك في إطار جهود الدائرة وحرصها على دعم وتفعيل دور جهات القطاع الثالث في النهوض بالمجتمع وتعزيز جودة حياة الأفراد.

ويهدف المنتدى إلى دفع جهود الدائرة نحو إنشاء بيئة داعمة متكاملة لجهات القطاع الثالث، من خلال تعزيز الجانب المعرفي ومناقشة أهم الفرص والتحديات، ضمن مجموعة من الجلسات الحوارية تضم نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين.

وسيركز على كيفية تمكين القطاع الثالث وتعزيز القدرات والمهارات فيه، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتبعة، حيث سيقام خلاله حفل توزيع جوائز القطاع الثالث للمرة الأولى، لإبراز جهود الجهات المتميزة فيه، وتوجيه مختلف الجهات والأفراد الذين يسعون إلى إحداث تأثير اجتماعي عبر الاحتفاء بهم وتكريمهم.

وتتضمن الجوائز هذا العام 6 فئات رئيسية: أفضل مؤسسة نفع عام، ومؤسسة النفع العام الأكثر تأثيراً، وأفضل شركة ذات هدف اجتماعي، والشركة ذات الهدف الاجتماعي الأكثر تأثيراً، وأفضل فريق تطوعي، وأفضل مبادرة للمسؤولية المجتمعية.

وقال محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في الدائرة، إن المنتدى يعد فرصة سنوية لإبراز الدور الحيوي للقطاع الثالث في تحقيق تطلّعات أبوظبي نحو توفير بيئة داعمة تحتضن مؤسسات النفع العام، وتعزز دورهم في تحسين جودة الحياة، لافتاً إلى أن النسخة الثالثة من المنتدى، ستكرم أفضل مساهمات المسؤولية المجتمعية ومدى تأثيرها الإيجابي على المجتمع.

وأضاف، إنه تم تشكيل لجنة من المتخصصين من مجموعة من المؤسسات الاتحادية والمحلية، لدراسة وتقييم المشاركات وتحديد المؤهّل منها للوصول إلى المرحلة النهائية، الأمر الذي يؤكّد حرص الدائرة على منح الجائزة للمشاركات الأكثر تميّزاً وفق تقييم الخبراء.

ويتضمن المنتدى جلسات تركّز على سبل دعم القطّاع الثالث وتمكينه من إحداث أثر إيجابي ملموس على المجتمع، وسبل ترسيخ الشراكات بين مؤسسات القطاع الثالث والقطاعين العام والخاص، وتبنّي استراتيجيات مبتكرة ومستدامة لتفعيل دور القطّاع الثالث وتعزيز مفاهيم التعاون والتكافل الاجتماعي، وتوفير بيئة تشجع على التطوّع والمشاركة المجتمعية.

وسيناقش دور القطاع الثالث في تحسين حياة الأفراد والمجتمعات من خلال توفير فرص العمل، وتعزيز الابتكار وتلبية احتياجات المجتمع.