المهرجان الوطني للتسامح يحتفي بالإبداع الإماراتي والكوري

وسط حضور جماهيري ازدحمت به حديقة أم الإمارات، انطلقت الأنشطة الجماهيرية للمهرجان الوطني للتسامح والتعايش الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش برعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، لليوم الثاني على التوالي بالتعاون مع كوريا الجنوبية كضيف شرف للمهرجان.

حيث اجتمعت الجماهير من مختلف الجنسيات والأعمار للاستمتاع بأنشطة متنوعة تعكس قيم التسامح والتعايش، إلى جانب العروض الرئيسية على مسرح الحديقة حيث الاحتفاء بالعلاقات الثقافية المتينة بين الإمارات وكوريا الجنوبية ويبرز قيمة التراث والتنوع الثقافي العالمي.

وقالت عفراء الصابري مدير عام وزارة التسامح والتعايش إن هذه الأنشطة تم تقسيمها إلى واحات متنوعة، منها واحة للموسيقى تشارك بها فرق موسيقية للهواة وفرق مدرسية تضم الموهوبين من مختلف الثقافات.

وواحة الفنون ويعرض من خلالها عدد من الفنانين التشكيليين الإماراتيين والعرب والأجانب أعمالاً تعزز القيم الأساسية التي يدعو لها المهرجان، وواحة الإبداع والقراءة وتستضيف عدداً من الكتاب البارزين للحوار مع الجماهير عن أهم الكتب المتعلقة بالقيم الإنسانية، وواحة المرح واللعب وهي مخصصة للأطفال وتضم ألعاباً تراثية ومسابقات ترفيهية وتلويناً إضافة إلى واحة الخط العربي.

وأشارت الصابري إلى أن برامج المهرجان هذا العام تتميز بالتنوع وتعكس ألواناً متعددة من الفنون والإبداع، حيث سيتعرف الزوّار على التراث الإماراتي في أبهى حلله، ويستمتعون بمزيج من العروض الموسيقية والتجارب الفنية والثقافية الممتعة التي تعكس تنوع الفنون الإماراتية إلى جانب الفنون الكورية ضيف شرف المهرجان.

مؤكدة حرص المهرجان على دمج الفعاليات المستوحاة من الثقافة الإماراتية التقليدية كالفنون الشعبية التي تبرز روح الأصالة والتراث الإماراتي مع العروض الموسيقية التقليدية التي تعبّر عن الثقافة الكورية، لتتيح للجمهور تجربة ممتعة تدمج بين الثقافة الشرقية والغربية وتعمق قيم التسامح بين الشعوب.

ورش عمل

وأوضحت الصابري أن المهرجان اشتمل كذلك على ورش عمل تفاعلية للأطفال والكبار تعزز قيم التعارف والتعاطف والتفاهم بين الأجيال، بالإضافة إلى منصات للطعام التقليدي التي تقدم مجموعة من الأطباق الإماراتية والكورية، مما يجعل من زيارة المهرجان تجربة مثيرة للجمهور من مختلف الثقافات والجنسيات، إلى جانب ما يضمه المهرجان من عروض وإبداعات الحرفيين والفنانين من الإمارات وكوريا، لتشجيعهم على إبراز مهاراتهم وتعريف الجمهور بأعمالهم المميزة.

ونبهت الصابري إلى أن المهرجان الوطني للتسامح حرص على تقديم مجموعة من الأنشطة الترفيهية والفنية الموجهة لجميع أفراد العائلة، مما يضفي على الحدث أجواءً من المرح والتواصل.

وذلك إلى جانب أنشطته الرئيسية، بما يتيح للجمهور فرصة المشاركة في العديد من الأنشطة التي تشمل عروض الأداء، وورش العمل التفاعلية، وألعاباً وأنشطة ترفيهية مخصصة للأطفال، في أجواء تجسد التنوع والتعدد الثقافي وتسلط الضوء على القيم الإماراتية الأصيلة التي تدعو إلى التسامح والعيش المشترك، وهي القيم التي جعلت من الإمارات موطناً للتعايش السلمي بين أكثر من 200 جنسية.

ومن جانبه عبر الفنان التشكيلي غياث محمود عن سعادته بالمشاركة في المهرجان الوطني للتسامح مؤكداً أن الفن يمكنه أن يقدم القيم الإنسانية الأصيلة في صور شتى، وأنه يحب جداً الرسم وسط الجمهور لأن ذلك يجعل ميلاد اللوحة التي ربما تستغرق دقيقتين أو أكثر إثارة لأن الجمهور يحاول طوال الوقت اكتشافها، ويفاجأ بها مع آخر لمسة للفرشاة عليها وهو شعور رائع ومبهر، مشيراً إلى أنه فخور بأسلوبه الخاص في الرسم، لأنه عندما يقلب اللوحة يكتشفون حينها أنها عمل فني جيد.

الخطابة بالكورية

وعلى مسرح المهرجان الوطني للتسامح انطلقت مسابقة «الإمارات للخطابة باللغة الكورية» وتم اختيار موضوع الوطن، ليتحدث عنه كافة المشاركين الذين تجاوزوا 30 متسابقاً، وفاز بالمركز الأول الإماراتية عائشة الريامي وحصلت مريم ماضي على المركز الثاني ويمان العبدولي على المركز الثالث.

وقالت العبدولي إنها سعيدة بالمشاركة في المهرجان الوطني للتسامح والمهرجان الكوري، مؤكدة أنها تعلمت الثقافة الكورية لتتعرف على التنوع الإنساني وتتعرف على الثقافات الأخرى، باعتبارها ثقافات إنسانية يمكنها أن تتكامل معاً، لصناعة عالم أفضل للبشرية.