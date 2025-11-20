خالد بن محمد: الاستثمار في مواهب الطلبة يبني جيلاً واعياً ومبدعاً

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، فعاليات النسخة الثالثة من المعرض الفني الطلابي «وطني إبداعي»، الذي تنظمه دائرة التعليم والمعرفة في الإمارة، في حديقة متحف اللوفر أبوظبي، بمشاركة أكثر من 1500 عمل فني من إبداعات طلبة المدارس على مستوى الإمارة.

وقام سموه بجولة في أروقة المعرض، الذي يستمر حتى 8 ديسمبر المقبل، اطلع خلالها على الأجنحة المختلفة، وما تضمه من أعمال فنية مبتكرة من لوحات ومجسمات وتصاميم تعكس تنوع مواهب الطلبة وأساليبهم الإبداعية، وذلك ضمن 6 مسارات، هي الفنون المرئية، والفنون الأدائية، والفنون الأدبية، والحِرف والفنون الشعبية، والفنون الرقمية، والفنون التطبيقية.

وتبادل سموه الأحاديث الودية مع الطلبة المشاركين حول أفكارهم الفنية وتجاربهم الإبداعية، مشيداً بالمستوى الفني الذي قدمه الطلبة المشاركون، وما يعكسه ذلك من مهارات واعدة ورؤى مبتكرة تسهم بدورها في تعزيز مكانة الفنون بمختلف أشكالها بين أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.

وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن الاستثمار في مواهب الطلبة وصقل قدراتهم الإبداعية يسهم في بناء جيل واعٍ ومبدع قادر على التعبير عن هويته الوطنية وثقافته العريقة بأساليب مبتكرة تواكب التطورات المعاصرة مع الحفاظ على عادات المجتمع وتقاليده الأصيلة.

وأشار سموه إلى أن معرض «وطني إبداعي» يجسد رؤية أبوظبي في تعزيز حضور الفنون ضمن المنظومة التعليمية، وتوفير منصات متكاملة تمكن الطلبة من صقل مهاراتهم وإبراز مواهبهم واستعراض إبداعاتهم.

رافق سموه خلال الزيارة معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة، ومعالي سارة عوض مسلم رئيس دائرة التعليم والمعرفة، وسيف سعيد غباش الأمين العام للمجلس التنفيذي للإمارة، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.



