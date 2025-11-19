خالد بن محمد: «فن أبوظبي» منصة لتعزيز الحوار الثقافي العالمي

افتتح سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، الدورة الـ17 من معرض «فن أبوظبي»، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في منارة السعديات، حتى 23 نوفمبر الجاري.

اطّلع سموه، خلال جولته، على أبرز الأعمال الفنية والمجسّمات المعروضة، إلى جانب المشاريع التي تقدمها المؤسسات الفنية المشاركة من 142 صالة فنية تمثّل 34 دولة.

وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أهمية تعزيز المشهد الثقافي في الإمارة، مشيراً إلى أن المعرض يُسهم بصورة فاعلة في دعم الأهداف الطموحة للرؤية الثقافية لأبوظبي، من خلال تسليط الضوء على المواهب الإبداعية وتوفير منصة لتعزيز الحوار الثقافي العالمي.

ونوّه سموه بالدور المحوري الذي يؤديه المعرض بوصفه منصة رائدة تُتيح للفنانين المحليين والعالميين عرض أعمالهم الإبداعية والتفاعل مع جمهور واسع من عشّاق الفنون، داعياً إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز الحراك الثقافي، ودعم المبادرات التي تُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للفنون والإبداع.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يُجسّد المعرض مكانة الإمارة عاصمة ثقافية عالمية ومنارة للفن، بما يتماشى مع رؤيتنا للثقافة بوصفها جسراً يربط بين الأشخاص والأفكار والأجيال ومن خلال جهود الاستثمار الثقافي والبرامج الاستراتيجية».

حضر الافتتاح.. معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومعالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، وسعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.