شرطة أبوظبي تنظم مبادرات إنسانية وحضارية

نفذت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مبادرات إنسانية وحضارية ضمن الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، والذي يصادف 16 نوفمبر سنوياً، وذلك ضمن اهتمامها بترسيخ قيم التسامح بين أفراد المجتمع، مشيدة بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة كحاضنة لأسمى صور التسامح والقيم الإنسانية السمحة للتعايش السلمي.

وأوضح اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية خلال المأدبة أن التسامح واجب إنساني على الجميع، فهو من أنبل الصفات التي يتصف بها الإنسان، لافتاً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت نموذجاً متميزاً للتسامح، حيث يتعايش الجميع تحت رايتها بحقوق متساوية وعدالة واحدة، فهي سباقة دائماً إلى الحث على مبادئ التعايش والسلام.

وأقامت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية مأدبة إفطار صباحي لموظفيها ضمن جهودها في ترسيخ مفهوم التسامح وتعزيز الروابط الاجتماعية في أجواء من الألفة والمحبة والتعايش السلمي الكريم.

وأكد العميد عبد الوهاب إبراهيم الحوسني مدير مديرية الشؤون القانونية الدور الكبير التي تقوم به شرطة أبوظبي في نشر التسامح من خلال دعم وتشجيع المبادرات المختلفة حول التسامح والتعايش والانفتاح على مختلف الشرائح المجتمعية وتعريفهم بالمفاهيم الأساسية للتسامح، إلى جانب تزويدهم بالأسس والمهارات اللازمة لتوفير بيئة عمل متسامحة ومتعاونة مما يعكس الصورة المثالية للتعايش السلمي، ويبث السعادة والرضا في مجتمعنا.

ونفذت مديرية الشؤون القانونية بقطاع شؤون القيادة ورشة متخصصة بمناسبة اليوم العالمي للتسامح بهدف تعزيز قيم التسامح بين المنتسبين وتزويدهم بالمعارف والمهارات التطبيقية في مجال التعايش المجتمعي وتعزيز الوعي حول أهمية التسامح في مجتمعاتنا ومحاربة التمييز والقضاء على التعصب بكل أشكاله وتعزيز الحوار بين الثقافات والأديان المختلفة.

وكرمت مديرية المرور والدوريات الأمنية مجموعة من العمال في المدينة العمالية بمنطقة المفرق احتفاءً باليوم العالمي للتسامح، وأكد العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية أهمية إطلاق وتنفيذ المبادرات المجتمعية والإنسانية الهادفة التي تعزز روح التعاون بين العاملين، وتسهم في نشر قيم التسامح وإسعادهم وغرس الروح الإيجابية في بيئة العمل.

واستضافت المديرية فضيلة الشيخ الدكتور خالد عبد السلام عبد اللطيف الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، حيث ألقى محاضرة عن التسامح، مؤكداً ضرورة العفو والصفح ونبذ الخلافات والفرقة وإشاعة المودة وإعلاء قيم التسامح في المجتمع باعتباره من القيم الإنسانية النبيلة، لافتاً إلى أن ديننا الإسلامي الحنيف يحث على أهمية ترابط المجتمع وتقوية النسيج الاجتماعي، وأشاد بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة في ترسيخ القيم الإنسانية السامية باعتبارها نهجاً أصيلاً في المجتمع.