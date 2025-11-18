«تنمية المجتمع» بأبوظبي تطلق تجربة تفاعلية تحتفي بدور الأسرة

تطلق دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي تجربة تفاعلية جديدة بعنوان «قصتنا التي تنمو معنا»، من خلال برنامج نمو الأسرة الإماراتية «نمو»، في ياس مول، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، ورئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وفي إطار فعاليات أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة الذي ينطلق اليوم ويستمر حتى من 23 نوفمبر الحالي. وتتاح التجربة أمام جميع أفراد المجتمع والأسر الإماراتية، لتأخذهم في رحلة تفاعلية تستعرض بطريقة قصصية مبتكرة الدور الحيوي الذي يؤديه كل فرد من أفراد الأسرة في بناء بيئة داعمة ومحفّزة للطفل خلال سنواته الأولى. ويأتي ذلك انسجاماً مع استراتيجية أبوظبي الهادفة إلى تعزيز الروابط الأسرية ودعم النمو السليم والمتكامل للطفل.

وتوفر المحطة تجربة فريدة تتيح للأسر الإماراتية بمختلف أجيالها للتعرف على أدوارهم المتكاملة في مساندة الطفل خلال مرحلة الطفولة المبكرة. وتقدم القصص عبر شخصيات تمثل أفراد الأسرة، بأسلوب بصري ووجداني يعكس لحظات التواصل والدفء الأسري، ويظهر كيف يسهم الترابط العائلي في بناء شخصية الطفل وتكوين هويته الوطنية والنفسية.

عقب انتهاء التجربة، تتاح للزوار فرصة المشاركة في استطلاعٍ قصير حول برنامج «نمو» وخدماته المتعددة، بما في ذلك البرامج الداعمة للأهالي، والزيارات المنزلية، والتسهيلات المقدمة للأسر متعددة الأطفال. ويسهم هذا التفاعل في رفع مستوى الوعي المجتمعي بالخدمات المتوفرة لدعم الأسرة الإماراتية والطفل في مختلف مراحل نموه.

وأكدت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة أن تجربة «قصتنا التي تنمو معنا» تعكس فهماً عميقاً للدور الحيوي الذي تؤديه الأسرة الإماراتية الممتدة في تشكيل بيئة داعمة ومحفزة لنمو الطفل في سنواته الأولى. وأوضحت الهيئة أن تماسك الأسرة وجودة التفاعل بين أفرادها يشكلان الأساس الذي ينطلق منه الطفل ليزدهر، مشيرة إلى أن التجربة تقدم نموذجاً فعالاً للتكامل المؤسسي في دعم الأسرة وتمكين الوالدين عبر مبادرات ملموسة تعزز الوعي وتنمي الهوية الوطنية، وتُشرك جميع أفراد العائلة في قصص نمو الطفل. وتعد تجربة «قصتنا التي تنمو معنا» احتفاء بالأسرة الإماراتية الممتدة، وتقديراً لدور الآباء والأمهات والإخوة في رعاية الطفل وتنمية شخصيته.