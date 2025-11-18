«قضاء أبوظبي» تطور الورش المهنية في مراكز الإصلاح والتأهيل

وقعت دائرة القضاء في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع مجموعة إنترناشيونال جولدن جروب «آي جي جي»، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك لتطوير البرامج التدريبية والورش المهنية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تمكينهم من اكتساب مهارات عملية تدعم اندماجهم في المجتمع.

وقع المذكرة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وفاضل سيف الكعبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إنترناشيونال جولدن جروب.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تزويد ورش مراكز الإصلاح والتأهيل بالمعدات وخطوط الإنتاج الصناعية الحديثة، وتقديم الدعم الفني والاستشاري، وتنظيم برامج تدريبية بإشراف مختصين، إلى جانب دراسة إمكانية تنفيذ مشاريع إنتاجية مشتركة تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتطوير المهارات المهنية للنزلاء.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن توقيع المذكرة يأتي في إطار حرص الدائرة على تعزيز منظومة العمل الإصلاحي، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة، بتعزيز الدور الإصلاحي لمراكز الإصلاح والتأهيل، ودعم مبادرات الدمج المجتمعي.

وأشار إلى أن دائرة القضاء تعمل على تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل لتكون نموذجاً في تمكين النزلاء وتأهيلهم للعودة إلى المجتمع أفراداً فاعلين، من خلال مشاريع إنتاجية وبرامج مهنية تركز على بناء القدرات وتحفيز روح العمل والإنتاج.

وأكد فاضل الكعبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إنترناشيونال جولدن جروب، حرص المجموعة على دعم جهود دائرة القضاء في هذا المجال، وتوظيف خبراتهم الفنية والتقنية في تطوير ورش مراكز الإصلاح والتأهيل ورفع كفاءتها الإنتاجية، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تعزز جودة العمل وتسهم في تأهيل النزلاء مهنياً وفنياً.

ويشار إلى أنه بموجب المذكرة تعمل المجموعة، ممثلة في مصنع «إي جي جي» للملابس العسكرية والرسمية، على تطوير ورش صناعة الملابس في مراكز الإصلاح والتأهيل ورفع إنتاجيتها وتنفيذ مشاريع مشتركة، وذلك في إطار الحرص على ترسيخ الشراكات المؤسسية، ودعم المبادرات الرامية إلى بناء منظومة إصلاح وتأهيل متكاملة تواكب أفضل الممارسات الدولية.