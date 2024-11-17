900 مشارك في المؤتمر العربي للإنعاش القلبي والرئوي

انطلقت في أبوظبي أمس فعاليات المؤتمر العربي للإنعاش العربي القلبي والرئوي تحت شعار «معاً لقلب صحي» وتم تنظيمه تزامناً مع مؤتمر الإمارات للإنعاش القلبي باستضافة من كلية فاطمة للعلوم الصحية وحضره 900 مشارك ميداني وافتراضي من الكوادر الطبية والإسعافية من صحة والإسعاف الوطني تحت قيادة الحرس الوطني والدفاع المدني والشرطة ووزارة الدفاع إضافة إلى استشاريين من مختلف التخصصات من منتسبي مجلس الإنعاش العربي القلبي والرئوي والمجلس الإماراتي للإنعاش القلبي وجمعية الإمارات للإنعاش القلبي.

ويهدف المؤتمر إلى إيجاد منصة لتبادل الخبرات والتركيز على الابتكار وتحسين وتحديث طرق الإنعاش القلبي والرئوي في حالات الطوارئ الحرجة ووضع مبادئ توجيهية في الإنعاش باستخدام أحدث تقنيات المحاكاة الافتراضية.

ويأتي المؤتمر بتنظيم من مبادرة الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية «جاهزية» وبرنامج الإمارات لتدريب خط الدفاع الأول «تدريب» واعتماد من الأكاديمية الوطنية للتدريب والمؤسسة الوطنية للتدريب (تدريب) وإشراف برنامج القيادات الإماراتية التطوعية الشابة وفرق الإمارات للطوارئ ومؤتمرات مديك.

وبدأ حفل افتتاح المؤتمر بتكريم عدد من الفائزين بالجائزة العربية للإنعاش القلبي والرئوي. وقال الدكتور أنور الزعابي ضيف الشرف الرئيس التنفيذي لمستشفى الشيخ خليفة الفجيرة إن المؤتمر يقدم منصة علمية لتبادل الخبرات واستعراض التجارب العلمية وأفضل الممارسات العالمية في طب الإنعاش القلبي.

وأوضح الدكتور عادل الشامري العجمي استشاري جراحة القلب والعناية القلبية المركزة رئيس المجلس الإماراتي للإنعاش القلبي ورئيس المؤتمر أن المؤتمر تضمن العديد من الجلسات العلمية وورش العمل للتوعية لتطوير مهارات الكوادر الطبية التخصصية في طب وجراحة القلب بهدف رفع مستوى الممارسين الصحيين من أطباء وممرضين وفنيين في التعامل مع الحالات الحرجة.

وقالت البرفيسور ليزا ماري بريت مديرة كلية فاطمة للعلوم الصحية إن المؤتمر يسلط الضوء على آخر مستجدات الابتكار في علوم الإنعاش القلبي ومواكبة أحدث التطورات في البحوث، مشيرة إلى أنه تضمن ندوات وورش عمل حول الإنعاش والإسعافات الأولية وجلسات حوارية حول مهارات الإنعاش.

وقال الدكتور أحمد سمير رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر إن الجلسات العلمية ركزت على أهمية تطوير أنظمة الرعاية الصحية المحلية والإقليمية لتقوية جميع حلقات سلسلة دعم الحياة وصقل خبرات المتدربين على أفضل تحديث لإرشادات الإنعاش القلبي الرئوي والرعاية الصحية للحالات القلبية الطارئة.