شرطة أبوظبي تنظم فعالية توعية بـ«السكري»

نظمت مديرية شرطة المناطق الخارجية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للسكري، الذي يصادف 14 نوفمبر من كل عام، في مركز شرطة الفلاح، ضمن جهودها المستمرة لنشر الثقافة الصحية بين منتسبي الشرطة وأفراد المجتمع، وتشجيعهم على تبنّي أنماط حياة صحية تعزز جودة الحياة، بالتعاون مع مركز دكتور نيوترشن.

وأكد العميد سالم عاضة البقمي مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية، أن إحياء اليوم العالمي للسكري يُجسّد اهتمام شرطة أبوظبي بتوعية الجمهور بمخاطر المرض وأهمية الوقاية منه.

وأوضح العميد محمد حسين خوري نائب مدير المديرية للشؤون الإدارية والعمليات ورئيس فريق الفعاليات والشراكات، أن الكشف المبكر والفحوصات الدورية لمستويات السكر في الدم تُسهم بشكل كبير في الوقاية من مضاعفات المرض.