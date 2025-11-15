انطلقت، أمس، في العاصمة أبوظبي فعاليات «مؤتمر مستجدات طب نقل الدم السنوي 2025»، بدعم من جمعية الإمارات الطبية، بمشاركة نخبة من الأطباء وخبراء في طب نقل الدم والمختبرات والممارسات السريرية، من الولايات المتحدة وكندا واليابان ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب مشاركة أكثر من 10 شركات دولية متخصصة في الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية وتقنيات نقل الدم.

وقالت الدكتورة إيمان الزعابي، رئيس قسم علم الأمراض والطب المخبري في مدينة شخبوط الطبية ورئيسة المؤتمر، إن هذا الحدث يسهم في تعزيز التعاون الدولي بين المؤسسات الطبية.

واستقطاب المزيد من الباحثين والعقول المبتكرة للمشاركة في مشاريع بحثية مشتركة تُسهم في تطوير مجال نقل الدم ورفع جودة الممارسات الطبية في هذا التخصص الحيوي.

وأضافت أن المؤتمر يركز أيضاً على العلاج الجيني وتأثيره المستقبلي في تحسين جودة حياة المرضى، إلى جانب مناقشة سبل إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة نقل الدم.

من جانبها، أكدت الدكتورة هبة سعود الحميدان، استشاري علم الأمراض ونقل الدم ورئيس قسم المختبرات وعلم الأمراض في «دبي الصحية»، أن المؤتمر يستهدف تعزيز التعاون العلمي بين المراكز الإكلينيكية والبحثية ونشر المعرفة وتطوير الممارسات في طب نقل الدم والعلاجات الخلوية.