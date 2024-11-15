«أبوظبي للدفاع المدني» تحتفي بالفائزين بجائزة التميز

كرّم العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالإنابة، الفائزين بجائزة «مدير عام الهيئة للتميز» في نسختها الأولى. وافتتح الحفل بالنشيد الوطني، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، تبعها عرض تضمن مسيرة الجائزة منذ تأسيسها وأهدافها المستقبلية، وسلط الضوء على حجم المشاركات الحالية وأبرز التحديثات التي أُدخلت على معايير وفئات الجائزة، بهدف تعزيز استدامة التميز وترسيخ ثقافة التطوير المستمر.

وأكد الظاهري، أن جائزة «مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني للتميز» تُعتبر من المبادرات الاستراتيجية التي تنسجم مع رؤية حكومة أبوظبي لتعزيز التميز المؤسسي ورفع مستوى الكفاءة، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وخدمات الدفاع المدني.

وأضاف، أن الجائزة تهدف إلى تشجيع روح الابتكار بين الموظفين والإدارات، وتحفيزهم على تطوير مهاراتهم ومواصلة التميز بما يتماشى مع أهداف الهيئة في تحقيق أعلى معايير السلامة والحماية للمجتمع. وتعدّ جائزة «مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني للتميز» بمثابة معيار للتفوق المؤسسي، حيث تُشكل منصة لتحقيق مزيد من النجاحات وتعزيز استدامة التميز.

وتتضمن الجائزة 3 فئات رئيسية هي، الفئة المؤسسية، والفئة الوظيفية، والفئة المجتمعية، حيث تمثل كل فئة فرصة لتكريم الأفراد والفرق والشركاء والموردين وأفراد المجتمع المتميزين، الذين أسهموا بفعالية في تعزيز أهداف الهيئة في حماية الأرواح والممتلكات.

وخلال الحفل، تم تكريم الجهات والأفراد المتميزين في عدة فئات، فعن فئة الشركاء المتميزين، تم تكريم كل من، دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، ودائرة التمكين الحكومي، ودائرة الطاقة، ودائرة البلديات والنقل، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وشركة ألف للتعلم، وشركة ماجد الفطيم، ومجموعة اللولو الدولية. وفي فئة الموردين المتميزين، تم تكريم شركة بن حمودة، أما عن فئة المنشآت المثالية، فقد تم تكريم عالم وارنر براذرز.