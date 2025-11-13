خالد بن محمد وعمار بن حميد يحضران أفراح المهيري وآل حامد

حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد عمير يوسف المهيري، بمناسبة زفاف نجله عمير إلى كريمة محمد خادم بن بطي آل حامد. وأعرب سموهم عن خالص التهاني للعروسين وذويهما، متمنين لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.

حضر حفل الاستقبال، الذي أقيم أمس في قاعة المارينا في مركز أدنيك أبوظبي، معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من كبار المسؤولين وأقارب العروسين وجمع من المدعوين.