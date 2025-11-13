ذياب بن محمد يشهد افتتاح منتدى الشباب الكشفي العربي السادس في أبوظبي

شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مركز الشباب العربي، الافتتاح الرسمي لمنتدى الشباب الكشفي العربي السادس، الذي يعقد تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتنظمه جمعية كشافة الإمارات بالتعاون مع المنظمة الكشفية العربية - الإقليم الكشفي العربي، والمنظمة العالمية للحركة الكشفية، خلال الفترة من 9 إلى 14 نوفمبر الجاري في مركز مؤتمرات حلبة مرسى ياس، في جزيرة ياس، أبوظبي.

يشارك في المنتدى وفود شبابية من أكثر من 16 بلداً عربياً وشهد حفل الافتتاح حضوراً رسمياً واسعاً من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء ورؤساء الدوائر الاتحادية والمحلية في إمارة أبوظبي، إلى جانب الشخصيات الكشفية العربية والعالمية.

وتضمن الحفل السلام الوطني لدولة الإمارات، وتلاوة من القرآن الكريم، أعقبتها كلمات لكل من الدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي، رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات، نائب رئيس اللجنة الكشفية العربية، والدكتور هاني عبدالمنعم، الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية - المدير الإقليمي، ونور الحسني، رئيس منتدى الشباب الكشفي العربي السادس، نائب رئيس لجنة المستشارين الشباب الكشفيين العرب، وأعقب ذلك فقرة تراثية قدمها طلاب وطالبات مدرسة مدينة زايد - الحلقة الأولى من التعليم الأساسي، عبرت عن الهوية الوطنية الإماراتية وروح الأصالة والعطاء.

ويهدف المنتدى إلى تمكين الشباب العربي من الإسهام في صنع القرار داخل الحركة الكشفية، وبناء قدراتهم في مجالات القيادة والابتكار، إلى جانب انتخاب المستشارين الشباب الكشفيين العرب.

وشهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، والدكتور سالم عبدالرحمن الدرمكي توقيع مذكرتي تفاهم بين مركز الشباب العربي وكل من المنظمة الكشفية العربية وجمعية كشافة الإمارات، بهدف تعزيز التعاون في مجالات تمكين الشباب.