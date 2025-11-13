نهيان بن مبارك: الإمارات ترسخ مكانتها نموذجاً عالمياً في التعايش والسلام

يفتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مساء غد الجمعة، فعاليات المهرجان الوطني للتسامح والتعايش في دورته السابعة، الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر الجاري في حديقة أم الإمارات بأبوظبي.

وتحل جمهورية الصين الشعبية ضيف شرف على المهرجان هذا العام، فيما تسعى الدورة الجديدة إلى الوصول بأنشطتها إلى مختلف فئات المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين، إلى جانب الأسرة والأطفال وطلاب المدارس والجامعات.

ويركز المهرجان هذا العام على فعاليات «عام المجتمع»، تحت شعار «يداً بيد»، إضافة إلى برامج تبرز الرسالة العالمية للتسامح والتعايش والأخوة الإنسانية، بما يعزز القيم المشتركة بين مختلف الثقافات والعقائد.

ويتقدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان مسيرة التسامح والتي تحمل عنوان «مسيرة التسامح نحو المريخ» بمشاركة عدد كبير من المفكرين والمسؤولين، وعدد من سفراء الدول لدى الإمارات إضافة إلى كافة فئات المجتمع.

ويضم المهرجان أكثر من 49 جناحاً تمثل مؤسسات حكومية وخاصة وسفارات دول صديقة، وتعرض أنشطة ومقتنيات تراثية تعكس التنوع الثقافي، بما يجعل المهرجان منصة عالمية لترسيخ قيم التعاطف والحوار والتعايش السلمي.

كما يتضمن المهرجان ركن الهوية الوطنية تحت عنوان «هوية منفتحة على العالم»، يضم معرضاً لإصدارات وزارة التسامح والتعايش وصندوق الوطن، إلى جانب أنشطة ثقافية وفنية موجهة للأطفال والأسر تبرز القيم الإماراتية الأصيلة.

ويشارك في «جدارية التسامح» أكثر من 15 فناناً تشكيلياً إماراتياً وعالمياً، يجسدون من خلال أعمالهم دور الفنون في تعزيز قيم التسامح.

مناسبة وطنية

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك إن المهرجان يمثل مناسبة وطنية للاحتفاء باليوم العالمي للتسامح عبر أنشطة تعزز قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية واحترام الآخر، مؤكداً أنه فرصة للتعريف بالتجربة الإماراتية في هذا المجال واستعراض التجارب الدولية المماثلة. وأضاف معاليه أن المهرجان يستلهم رؤى وأفعال القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي قدم نموذجاً إنسانياً ووطنياً وعالمياً في التسامح والتعايش، وهو النهج الذي يواصل السير عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً في التعايش والسلام.