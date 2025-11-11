سيف بن زايد: جهود متكاملة لتجسيد توجيهات القيادة في حماية الأسرة والمجتمع

ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، اجتماعاً لمجلس جودة الحياة الرقمية لعام 2025، الذي انعقد في مقر المكتب الوطني للإعلام بأبوظبي. وبحث المجلس سبل تعزيز جودة الحياة الرقمية عبر استعراض المشاريع والمبادرات التي تم تنفيذها والحالية، بما يدعم الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى بناء بيئة رقمية أكثر أماناً ووعياً.

واطّلع سموه والمجلس خلال الاجتماع على مبادرات وطنية رائدة في حماية المستخدمين، منها «التصنيف العمري للألعاب الإلكترونية والأفلام» لتعزيز الحماية من المحتوى غير المناسب، وميثاق جودة الحياة الرقمية بالتعاون مع «ميتا» و«تيك توك» و«سناب شات»، والذي أثمر مبادرات نوعية للسلامة الرقمية لأطفالنا، وجهود هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الرصد الاستباقي للمواقع والحسابات المخالفة للقيم المجتمعية.

وقال سموه في تغريدة على حسابه في منصة «إكس»: «انطلاقاً من رؤية دولة الإمارات في تعزيز جودة الحياة الرقمية وبناء مجتمع رقمي آمن، ترأست اجتماع مجلس جودة الحياة الرقمية، حيث ناقشنا مشاريع عدة تهدف لحماية المجتمع من المخاطر الرقمية وتعزز الاستخدام الآمن.

وأضاف سموه: «كما اطلعنا على جهود هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الرصد الاستباقي للمواقع والحسابات المخالفة للقيم المجتمعية. نسعى لجهود وطنية متكاملة لنجسد توجيهات القيادة الرشيدة في حماية الأسرة والمجتمع، ونرسخ ثقافة رقمية واعية وآمنة، نحو بيئة رقمية أكثر نضجاً وجودة للحياة».

حضر الاجتماع معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع ونائب رئيس المجلس، ومعالي عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل، ومعالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام ورئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، ومعالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومعالي سناء محمد سهيل، وزيرة الأسرة، والدكتور محمد حمد الكويتي، المستشار التنفيذي في المجلس الأعلى للأمن الوطني ورئيس الأمن السيبراني، وخالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، وشيخة الحوسني، المدير التنفيذي لمكتب الاستراتيجية والتطوير القطاعي، وخليفة المري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الحكومية المشتركة ممثلاً عن «دبي الرقمية»، والمهندس عبدالرحمن محمد المرزوقي، مدير إدارة السياسات والبرامج في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وحصة عبيد الطنيجي، ممثلة أولياء الأمور، والعميد الدكتور راشد الذخري من وزارة الداخلية، مقرر المجلس.