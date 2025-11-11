جلسات مجتمعية لترسيخ الاستخدام الإيجابي والآمن للتكنولوجيا

أعلنت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، عن إطلاق جلسات وورش توعوية لتعزيز الرفاهية الرقمية للأطفال، وذلك في إطار ميثاق جودة الحياة الرقمية للأطفال في دولة الإمارات، وبالتزامن مع الاستعدادات لانطلاق أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة 2025.

وتعقد شركة «ميتا» المجموعة الأولى من الورش في المدارس بالتعاون مع «ديجيتال بريدج»، مركزة على مساعدة الأسر في التعامل مع التكنولوجيا، بدءاً من إدارة وقت استخدام الشاشات ودعم الأطفال عبر الإنترنت، ووصولاً إلى بناء وتعزيز العادات الرقمية الصحية والإيجابية في المنزل.

وتنظّم شركة «إي آند الإمارات» جلسات افتراضية حول الأمن السيبراني، لمساعدة الطلبة على استخدام الإنترنت بطريقة آمنة ومسؤولة، حيث تتضمن الجلسة إرشادات حول كيفية الحفاظ على سلامتهم عند استخدام الإنترنت، والتعامل مع الآخرين باحترام، وحماية أنفسهم من التنمر الإلكتروني، بما يُسهم في تعزيز ثقة الطلبة بالعالم الرقمي ويُشجعهم على الاستخدام الإيجابي والواعي للتكنولوجيا.

كما ستقدّم «يانغو بلاي» ورشة عمل بعنوان «شاشات آمنة، خيارات ذكية من يانغو بلاي»، وذلك في إحدى المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، تركّز على محتوى تعليمي مخصص للطلبة وأولياء الأمور والمعلمين، مع التأكيد على أهمية المحتوى المناسب لكل فئة عمرية، واستخدام أدوات الرقابة الأبوية، وتوفير تجربة رقمية أكثر أماناً للأطفال.

وقالت الدكتورة حصة الكعبي، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والشراكات في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة: «أصبحت التكنولوجيا اليوم جزءاً لا يتجزأ من حياة كل أسرة، وتقع على عاتقنا مسؤولية التأكد من أن تكون هذه التكنولوجيا مليئة بالأمان والثقة والتواصل. إن الميثاق الذي ساهمنا في وضعه وإطلاقه، إلى جانب هذه الجلسات وورش العمل، هو بمثابة الالتزام لتعزيز السلامة الرقمية، وتشجيع الاستخدام المسؤول للشاشات، وتعزيز العادات الرقمية الصحية لجميع أفراد الأسرة. كما أنه وعد لأطفالنا بأننا كحكومة وأولياء أمور ومعلمين وشركات تقنية، سنتعاون ونوحد جهودنا لنمنحهم عالماً رقمياً يمكنهم الوثوق به».

وأكد الدكتور عمر الظاهري، وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع العمليات المدرسية (أبوظبي)، أن إطلاق ميثاق جودة الحياة الرقمية للأطفال في دولة الإمارات يمثل خطوة محورية نحو تزويد أبنائنا بالأدوات والمعارف اللازمة للنجاح في العالم الرقمي.