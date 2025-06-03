شرطة أبوظبي تعزز جاهزيتها في العيد

ضاعفت شرطة أبوظبي استعداداتها لاستقبال عطلة عيد الأضحى المبارك.وأكدت مديريات الشرطة في العاصمة والعين والظفرة والمرور والدوريات الأمنية، الحرص على تحقيق أعلى معدلات السلامة على الطرق في جميع الأوقات ضماناً لتوفير الانسيابية في الحركة المرورية.

ودعت شرطة أبوظبي أفراد المجتمع إلى الالتزام بالقوانين، وعدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع الألعاب النارية ومن يتاجر بها، حفاظاً على السلامة العامة خلال الاحتفاء بالإجازة أو أية فعاليات أخرى.

وحثت الأسر وأولياء الأمور على مراقبة الأطفال أثناء اللعب والعبور من الشوارع، ودعت فئة الشباب من قائدي المركبات إلى التحلي بالسلوكيات الحضارية في قيادة مركباتهم وعدم استغلال فرحة العيد للقيام بأي تصرفات غير مسؤولة كالاستعراضات الخطرة والقيادة بطيش وتهور.