"الإمارات للفلك" تستعرض إنجازاتها خلال "عموميتها السنوية"

استعرضت جمعية الإمارات للفلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي اليوم استراتيجيتها وأبرز مستهدفاتها ومبادراتها والتي ستمكنها من تحقيق الهدف المنشود من إنشائها.

وتم خلال الاجتماع ــ الذي ترأسه إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، وبإشراف وحضور ممثلين من دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي وإدارة الجمعيات ذات النفع العام في وزارة تنمية المجتمع، وأعضاء الجمعية المنتسبين وبعد اكتمال النصاب القانوني للاجتماع ــ استعراض جدول الأعمال الذي تضمن اعتماد محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق والتقريرين الإداري والمالي عن العام السابق وخطة عمل الجمعية للعام الحالي والمصادقة على خطة عمل الجمعية المستقبلية.

وتحدث الجروان عن الإنجازات التي حققتها الجمعية خلال العام الماضي ، حيث قدمت الجمعية العديد من الخدمات والبرامج والفعاليات المجتمعية الحضورية والافتراضية، إضافة إلى تعزيز التوعية الثقافية الفلكية في المجتمع وعقد شراكات مع المؤسسات ذات الاهتمام المشترك لتحقيق أهداف مشتركة، مؤكداً حرص الجمعية على تحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم في مجال خدمة المجتمع.





