«مسار الإعلام» في قمة «بريدج» يناقش أزمة الثقة العالمية للمحتوى

يقدم مسار الإعلام في قمة «بريدج» 2025، الحدث العالمي الأضخم في صناعة الإعلام والمحتوى والترفيه، رؤية جديدة لمواجهة تحديات منظومة الإعلام الراهنة عالمياً، بدءاً من تراجع ثقة الجمهور، إلى احتكار الملكية، وصولاً إلى التحولات التقنية التي تعيد تشكيل علاقة الجمهور بالمعلومة، إذ يتطلع المسار، عبر ضيوفه وبرامج جلساته، إلى بناء رؤية جماعية عالمية جديدة لإعلام قائم على المصداقية، والتشاركية، والتنوع، والابتكار في إنتاج المحتوى والمعلومة وتداولها.

ويأتي «مسار الإعلام» ضمن المسارات الاستراتيجية السبعة للمحتوى في قمة «بريدج» 2025، التي تنطلق من أبوظبي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، وتجمع أكثر 400 متحدث عالمي، من بينهم 100 محرر عالمي وصانع سياسات ومستثمر يشاركون ضمن «مسار الإعلام» في أكثر من 50 جلسة تبحث في مستقبل الإعلام وترفع حجم أثره ومساهمته في صناعة الوعي، ودعم التنمية، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتفعيل جسور الحوار بين الشعوب والثقافات.

ويتضمن «مسار الإعلام» جلسات تستكشف مساهمة التمويل والتكنولوجيا والعمل الخيري والإنساني في تعزيز استقلالية تقديم المحتوى وتحريره، وتبحث إمكانية انسجام نماذج الملكية الجديدة مع مهمة الصحافة الحرة والمستقلة.

ومن بين هذه الجلسات: «من يمول الأخبار التي تقرؤها؟»، «مراكز القوى الجديدة للإعلام»، «من ينقذ الصحافة عندما تجفّ الموارد؟»، وجلسة «نهاية الاستجابة المؤقتة للإعلام تجاه القضايا الإنسانية والأزمات».

ويتوقف المسار ضمن جلساته عند أخلاقيات المصداقية والشفافية في عصر المحتوى المولّد آلياً، وتوزيع المحتوى المستند إلى الخوارزميات، والإعلام الموجّه نحو مناصرة القضايا، حيث يناقش هذه المفاهيم في سلسلة جلسات، من أبرزها: «الحد الفاصل بين الزيف والحقيقة»، «عندما يصبح الكل موثَّقاً... من يستحق الثقة؟»، «أجندات خلف القصص»، و«معايير السرد القصصي المسؤول».

ويبحث المسار في حجم تأثير سلوكيات الجمهور وقيم الأجيال في إعادة تعريف مفهومَي الأصالة والانتباه في الإعلام المعاصر، عبر جلسات محورية من أبرزها: «الميمز كصناعة إعلامية»، «كيف يكسب الإعلام ثقة جيل Z؟»، و«الدفاع عن العمق في زمن الإعلام السطحي».

أما جلسات «أزمة الثقة في الإعلام»، و«الأولويات المستحدثة للإعلام الجديد»، و«الاستثمار في الإعلام» فتتناول كيف يعيد الموزعون وصنّاع المحتوى بناء نماذج مستدامة لعلاقة الجمهور بالإعلام.

وفي ضوء تحوّل المعلومات إلى أداة جيوسياسية مؤثرة، تتناول جلسات «مسار الإعلام» في القمة الدور المتنامي للإعلام في تشكيل مسار الأزمات والنزاعات.

ويجمع «مسار الإعلام» نخبة استثنائية من رواد الإعلام وقادة الثقافة وصنّاع السياسات والمفكرين.