الدفاع المدني في أبوظبي يختتم مشاركته بملتقى مستشفيات الظفرة

اختتمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني مشاركتها في فعاليات الملتقى الصحي الرابع لمستشفيات الظفرة 2025، والذي أقيم برعاية ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ونظمته مستشفيات الظفرة بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، تحت شعار «صحة المجتمع تبدأ من الأسرة».

وعرضت الهيئة ضمن جناحها في الملتقى أبرز إنجازاتها وخدماتها التطويرية وحرصها على دعم جهود تعزيز الصحة في المجتمع، ومن أبرزها «أنظمة الإسعاف الذكية»، التي تمثل نقلة نوعية في خدمات الإسعاف باستخدام أحدث التقنيات، وجهاز تحسين جودة الإنعاش القلبي الرئوي (RQI)، المصمم لتحسين فاعلية عملية الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) التي تُجرى في حالات الطوارئ، مثل توقف القلب المفاجئ.

وبثت الهيئة نحو 30 فيديو عبر شاشة التوعية الرئيسية حول جهودها في توعية المجتمع بأهمية الالتزام بتدابير الوقاية من الحرائق، وتوضيح الإجراءات الواجب اتباعها في حال حدوثها والإجراءات الصحيحة لتقديم الإسعافات الأولية، وعرضت نظام «حصنتك»، والذي يعد خط الدفاع الأول لحماية الأرواح، ونظمت مجالس توعية لكبار المواطنين ركزت على تقديم شروحات حول أنواع الطفايات وكيفية استخدامها بشكل فعال في إخماد الحرائق، وتوجيه النصائح حول أهمية توافر طفايات الحريق، وصناديق الإسعافات الأولية، وبطانيات الحريق في المنازل، تعزيزاً لسلامة الأفراد والمجتمع.