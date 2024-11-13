طقس الإمارات غداً.. توقعات بسقوط أمطار خفيفة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا وغائما أحياناً شرقاً وشمالاً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطبا ليلا وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح تكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون موج البحر في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 11:34 والمد الثاني عند الساعة.

00:19 والجزر الأول عند الساعة 18:03 والجزر الثاني عند الساعة 05:43، أما بحر عمان فيكون خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 21:04 والمد الثاني عند الساعة 07:58 والجزر الأول عند الساعة 14:14 والجزر الثاني عند الساعة 02:34.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 31 25 85 30

دبي 32 27 80 30

الشارقة 31 23 85 30

عجمان 31 27 90 25

أم القيوين 30 22 80 30

رأس الخيمة 32 22 80 30

الفجيرة 31 23 75 35

العـين 32 21 80 20

ليوا 31 20 85 25

الرويس 29 23 85 30

السلع 29 19 80 35

دلـمـا 29 24 85 55

طنب الكبرى / الصغرى 28 26 80 55

أبو موسى 28 26 70 50





