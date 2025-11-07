حمدان بن محمد بن زايد يترأس اجتماع مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة

ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، اجتماع مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، الذي عُقد، اليوم، في قصر الشاطئ.

ناقش الاجتماع أبرز محاور الخطة الاستراتيجية المتعلقة برسم ملامح مستقبل قطاع النقل الذكي في إمارة أبوظبي، والارتقاء بمنظومة وسائل التنقل العام باستخدام الأنظمة ذاتية القيادة الذاتية براً وبحراً وجواً.

واطّلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان على آخر التحضيرات والاستعدادات لتنظيم فعاليات النسخة الأولى من "أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة"، خلال الفترة من 10 إلى 15 نوفمبر الجاري، والذي يسلط الضوء على أحدث التقنيات والتجارب العالمية في قطاع التنقل الذكي.

وناقش المجلس نتائج المرحلة الأولى من التجارب التشغيلية للمركبات والأنظمة ذاتية القيادة في مختلف البيئات البرية والبحرية والجوية على مستوى أبوظبي حيث أظهرت النتائج تقدماً كبيراً في كفاءة وأمان هذه الأنظمة، مع تحديد الخطوات القادمة لتوسيع نطاق هذه التجارب.

كما اطّلع سموه على مستجدات الشراكات والاتفاقيات التي وقعها مكتب أبوظبي للاستثمار، بالتعاون مع مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) وباقي الجهات المعنية بقطاع التنقل الذكي.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية الاستثمار في منظومة الابتكار والتكنولوجيا المتطورة، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء اقتصاد معرفي متنوع ومستدام، مشيراً إلى أن قطاع التنقل الذكي أصبح محركاً رئيسياً في استراتيجية التنويع الاقتصادي.

ووجه سموه بتضافر جهود الجهات الحكومية وشبه الحكومية لتسهيل إجراءات إنشاء الشركات الناشئة والمتخصصة في قطاع التنقل الذكي، وتبسيط وتوحيد متطلبات تنفيذ التجارب التشغيلية للأنظمة ذاتية الحركة وفقاً لأعلى معايير الأمن والسلامة.

حضر الاجتماع سموّ الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان؛ ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة؛ ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة؛ ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل؛ ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية؛ ومعالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي؛ وسعادة سلطان المطوع الظاهري، مدير مكتب نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة؛ وسعادة بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار.