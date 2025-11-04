عبدالله آل حامد: نجدد فخرنا بمسيرة استثنائية رسّختها رؤية المؤسسين

أكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، أن يوم العلم يشكل محطة وطنية راسخة في وجدان أبناء الإمارات، نجدد فيها فخرنا بمسيرةٍ استثنائية صنعتها رؤية آبائنا المؤسسين، وترسخت إنجازاتها في ظل القيادة الرشيدة لتجعل من دولتنا نموذجاً متفرداً في التنمية والابتكار والريادة، يواكب التحولات العالمية بخطى واثقة، ويصون في الوقت ذاته قيمه الأصيلة وهويته المتجذرة التي انطلقت منها نهضة الاتحاد.

وقال معاليه بمناسبة الاحتفال بيوم العلم: علم الإمارات هو وثيقة حية تروي ملحمة شعب صنع المستحيل، وحول الصحراء إلى حاضرة تنافس عواصم العالم، إنه بوصلة تشير دائماً نحو المستقبل، بينما تحمل في طياتها عبق الماضي وحكمة الآباء المؤسسين.