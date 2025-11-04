رئيس أركان القوات المسلحة: علم الإمارات مسؤولية نعتز بها

قال معالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، إن علم الإمارات هو عهد وشرف ومسؤولية نعتز بحملها في كل الميادين.

وأضاف: «في هذا اليوم نقف بكل فخر واعتزاز تحت راية الوطن الخفاقة، مجددين العهد بأن نبقى الحصن المنيع لدولة الإمارات العربية المتحدة، والسند الأمين لقيادتها الرشيدة».

وتابع: «في يوم العلم نؤكد التزامنا بمواصلة العمل بروح الاتحاد، وبعزيمة لا تعرف المستحيل، لنحافظ على أمن الوطن واستقراره، ونصون مكانته بين الأمم.

سيظل علم الإمارات شامخاً في سماء المجد، ترفعه سواعد الرجال المخلصين الذين نذروا أنفسهم لعز الوطن ورفعة شأنه».