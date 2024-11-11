شرطة أبوظبي تؤهل 20 منتسباً في مسرح الجريمة

احتفلت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مكتب التحقيقات الأمريكي، بتخريج دورة تدريبية متخصصة لعشرين منتسباً بعنوان «دورة التحقيق في مسرح الجريمة والتصوير الجنائي»، والتي عقدت بإدارة مسرح الجريمة في أبوظبي.

وأوضح العميد الدكتور راشد محمد بورشيد، نائب مدير الأكاديمية أن الدورة ركزت على رفع مهارات المتدربين وتعريفهم بكيفية معاينة مسرح الجريمة وطريقة توثيق اللازم منه، وتحريز الآثار للكشف عن الدليل الجنائي، والتعرف على تقنيات التصوير الجنائي في مسرح الجريمة.

ويأتي انعقاد الدورة التدريبية المتخصصة في إطار التعاون المشترك في قطاع التدريب وآليات التطوير المختلفة التي تسعى شرطة أبوظبي إلى اعتمادها في سبيل الوصول إلى أعلى مستوى جودة الأداء ونوعية الخدمات، وبرامج التأهيل والتدريب الهادفة إلى صقل خبرات منتسبي القوة، واطلاعهم على آخر المستجدات والنظريات العلمية والتخصصية في مجالات العمل الأمني المتنوعة بهدف تعزيز الأمن والاستقرار والوقاية من الجريمة والتواصل الفعال مع الأجهزة الأمنية والشرطية .