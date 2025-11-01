خط حافلات «408» لدعم تنقلات زوار مهرجان الشيخ زايد

أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل عن جاهزيته الكاملة لتلبية احتياجات التنقل لزوار مهرجان الشيخ زايد، الذي ينطلق في منطقة الوثبة بالعاصمة أبوظبي اليوم حتى 22 مارس المقبل.

ويواصل المركز هذا العام تشغيل خدمة النقل بالحافلات عبر الخط رقم 408، انطلاقاً من مواقع عدة في مدينة أبوظبي إلى موقع المهرجان في الوثبة، بزمن تقاطر يبلغ كل 30 دقيقة ويصل إلى 20 دقيقة خلال أوقات الذروة.

ويمر مسار الخدمة عبر محطة الحافلات الرئيسية في أبوظبي، مروراً بـ«ربدان مول» في شارع الاتحاد والمنطقة المقابلة لمحكمة بني ياس، وصولاً إلى موقع المهرجان.