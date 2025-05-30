70 مليون درهم قيمة مشروع عقاري لدعم حملة «وقف الحياة»

أعلنت هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر «أوقاف أبوظبي»، ومجموعة الدار العقارية «الدار» عن إبرام شراكة لتطوير مشروع عقاري وقفي بقيمة 70 مليون درهم.

حيث تخصص عائدات المشروع لدعم حملة «وقف الحياة» بهدف تعزيز استدامة خدمات الرعاية الصحية والمساهمة في تغطية نفقات العلاج للمصابين بالأمراض المزمنة وأصحاب الهمم وكبار السن، بما يتماشى مع أهداف الحملة التي أطلقتها «أوقاف أبوظبي» والركائز الأساسية لاستراتيجية الدار في مجال المساهمة العامة.

وستقدّم «أوقاف أبوظبي» الأراضي اللازمة لإقامة المشروع، فيما تتولى «الدار» عملية التصميم والتطوير والبناء.

ويُعد المشروع نموذجاً مبتكراً في توظيف الاستثمار العقاري لخدمة قضايا مجتمعية مستدامة، حيث سيسهم في توفير دخل مستمر يُعاد توجيهه لدعم المنظومة الصحية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.

وتهدف حملة «وقف الحياة»، التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر «أوقاف أبوظبي» تحت شعار «معك للحياة»، إلى جمع المساهمات لإنشاء وقف يخصص لدعم نفقات علاج المصابين بالأمراض المزمنة وأصحاب الهمم إضافةً إلى استثمار أموال الوقف في تطوير الخدمات الصحية وتوفير الأدوية والدعم النفسي للمرضى.

وقال فهد عبدالقادر القاسم، المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر: «تُعد حملة «وقف الحياة» نقلة نوعية في مفهوم الوقف التنموي، حيث تتجاوز أُطر الدعم التقليدية لتأسيس منظومة وقفية مبتكرة ومستدامة، تعيد توجيه مواردها نحو دعم أحد أهم القطاعات الحيوية، وهو قطاع الرعاية الصحية، بما يضمن استدامة العطاء وتعزيز استقرار المجتمع وصحة أفراده».