557 جهة استفادت من منصة «أبوظبي للتقاعد»

أطلق صندوق أبوظبي للتقاعد المرحلة الثانية من إدراج جهات العمل في منصة «منارة» الذكية، التي دشنها في فبراير الماضي، ضمن جهود الصندوق الرامية إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتطوير حلول ذكية تعزز كفاءة منظومة التقاعد في إمارة أبوظبي. ولفت الصندوق إلى أن عدد جهات العمل التي استفادت من المنصة حتى الآن 557 جهة.

ونظم الصندوق على هامش إطلاق المرحلة الثانية ورشتين توعويتين بمشاركة مسؤولي الموارد البشرية والإدارات المالية من جهة عمل، استعرض خلالهما أبرز مزايا منصة (منارة)، والتي تشمل تمكين جهات العمل من إدارة بيانات الموظفين بدقة، وتحليل مؤشرات التقاعد والامتثال بشكل لحظي.

وأوضح الصندوق أن منصة «منارة» توفّر أدوات تحليلية متقدمة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تتيح لجهات العمل الوصول الفوري والدقيق إلى بيانات المؤمن عليهم وتحديد الموظفين المؤهلين للتقاعد وحركة التسجيل وإنهاء الخدمة، ما يُمكّن من اتخاذ قرارات أكثر دقة، إلى جانب دعم التخطيط للقوى العاملة والموارد البشرية.

وأشار إلى أن المنصة تسهّل على الجهات متابعة التزاماتها التأمينية بشكل لحظي، دون الحاجة إلى التواصل المباشر مع فريق عمل الصندوق، مما يُسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى.