وفد صيني يطلع على أفضل ممارسات شرطة أبوظبي

اطلع زهو سييوان رئيس أركان مكتب الأمن العام التابع لبلدية تيانجين في جمهورية الصين الشعبية، والوفد المرافق له، على أفضل الممارسات التطويرية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والأنظمة الرائدة التي تطبقها لتعزيز مسيرة الأمن والأمان، ونشر الطمأنينة في الإمارة.

والتقى اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية الوفد وجرى خلال اللقاء بحث التنسيق والتعاون المشترك في العمل الشرطي والأمني، وتبادل المعارف العلمية والتخصصية، وإجراء مقارنة معيارية لأفضل الممارسات والخدمات التطويرية، والاطلاع على الدور الريادي للأكاديمية في تطبيق أحدث التقنيات المعاصرة بمجالات التدريب الشرطي والأمني الحديث، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

واستمع الوفد إلى شرح عن الهيكل التنظيمي للأكاديمية، وجهودها التطويرية وزار مرافقها وقاعاتها التدريبية، واطلع على تطبيقات التدريب الرقمي والأنظمة التكنولوجية، ومحاكاة الواقع الافتراضي، في مركز التدريب الافتراضي في الأكاديمية، وتجربة الأنظمة وسيناريوهات المحاكاة الافتراضية المستخدمة في المركز، وآلية العمل باتباع أحدث التقنيات.