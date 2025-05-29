ارتفاع مؤشرات السعادة وجودة الحياة في أبوظبي

عززت إمارة أبوظبي مكانتها واحدة من أفضل المدن عالمياً في جودة الحياة، والأمان، والسعادة، وذلك وفقاً لنتائج الدورة الخامسة من استبانة جودة الحياة، التي أطلقتها دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي لعام 2024.

وأظهرت النتائج أن 93.6 % من سكان أبوظبي يشعرون بالأمان عند المشي ليلاً، مما يعكس تصنيفها أكثر مدن العالم أماناً لعام 2025، وفقاً لمؤشرات عالمية، كما سجلت الإمارة ارتفاعاً في مستويات السعادة، حيث بلغ مؤشر السعادة 7.74 من 10، مقارنة مع 7.63 في الدورة الثالثة.

14 مؤشراً

وشارك في الاستبيان أكثر من 100 ألف شخص من 190 جنسية مختلفة، حيث غطى 14 مؤشراً رئيسياً للجوانب والشؤون الاجتماعية هي: الإسكان، فرص العمل والإيرادات، دخل الأسرة والثروة، التوازن بين الحياة والعمل، الصحة، التعليم والمهارات، الأمن والسلامة الشخصية، العلاقات الاجتماعية، جودة البيئة، الخدمات الاجتماعية، جودة الحياة الرقمية، والسعادة والرفاهية. إضافة إلى مؤشرين اعتمدا بالتعاون بين الدائرة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، هما التلاحم المجتمعي، والمشاركة الاجتماعية، ما يخدم معرفة وقياس تماسك المجتمع وتفاعله في أبوظبي.

تماسك

كما بينت نتائج الاستبانة أن 75.6 % من السكان لديهم شبكة دعم اجتماعي قوية، ما يعكس أهمية التماسك المجتمعي ضمن «عام المجتمع»، فيما بلغ معدل مشاركة السكان في العمل التطوعي 34.3 %، ما يعكس الروح المجتمعية القوية.

وأكد المهندسة شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي في دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، أن هذه النتائج تعكس الجهود الاستراتيجية للإمارة في تعزيز جودة الحياة، حيث تظهر استبانة جودة الحياة التزام أبوظبي المستمر بتطوير سياسات مبتكرة، تضع جودة حياة الأفراد في صدارة الأولويات، كما أن تضافر الجهود بين مختلف القطاعات يسهم في تحقيق بيئة آمنة ومستدامة، حيث يشعر السكان بالاستقرار والازدهار.