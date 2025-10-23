اختتام ندوة «السيزم» بالتركيز على دور العلوم والمرونة النفسية في بناء جندي المستقبل

والعقيد نيلتون جوميز فيلهو رئيس المجلس الدولي للرياضة العسكرية (السيزم)، واللواء راشد الدوسري نائب رئيس المجلس عن قارة آسيا، والعميد الركن أيوب الفلاسي رئيس وفد دولة الإمارات في المجلس، والعقيد البحري روبرتو ريكّيا الأمين العام للمجلس الدولي للرياضة العسكرية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة «السيزم» والوفود والمتحدثين.
ضمت أكثر من 130 مشاركاً و43 متحدثاً من 35 دولة، عكسوا تنوعاً علمياً ومعرفياً رفيع المستوى، في أحدث اتجاهات التدريب العسكري، وعلوم الأداء البشري، من خلال برنامج علمي مكثف، شمل محاضرات رئيسة، وجلسات وورش عمل متخصصة.
كما عكست استضافة هذا الحدث الدولي البارز، التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم البحث العلمي والحوار المثمر، وبناء الشراكات العالمية من خلال الرياضة والعلم».
ومع اختتام أعمالها في العاصمة أبوظبي، التي تُواصل بناء الجسور بين العلم والأمن والدبلوماسية، تركت ندوة «السيزم 2025» إرثاً تعاونياً مستداماً، يُعزّز دور دولة الإمارات في صياغة مستقبل الجاهزية العسكرية، وبناء السلام العالمي من خلال الرياضة.
وكرّم معالي الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، عدداً من الشركاء والجهات الراعية والداعمين، الذين أسهمت جهودهم في نجاح الندوة، تقديراً لمساهماتهم المتميزة في دعم فعالياته وتحقيق أهدافه.
وشمل التكريم كلاً من مجموعة «إيدج»، ومجلس توازن لتمكين الدفاع «توازن»، وشركة الاتحاد للطيران، وجامعة خليفة، و«بالمز للرياضة»، واتحاد الإمارات للسهام، إضافة إلى العقيد نيلتون جوميز فيليو رئيس «السيزم».