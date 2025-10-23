اختتام ندوة «السيزم» بالتركيز على دور العلوم والمرونة النفسية في بناء جندي المستقبل

اختتمت أمس في العاصمة أبوظبي، أعمال الندوة العلمية للمجلس الدولي للرياضة العسكرية «السيزم 2025» (CISM)، التي نظّمتها وزارة الدفاع، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، على مدى ثلاثة أيام من النقاشات العلمية، والعروض البحثية، والتعاون الدولي، تحت شعار: «الجاهزية البدنية والمرونة في القوات المسلحة: التحديات واستشراف المستقبل».

حضر فعاليات الحفل الختامي للندوة، معالي الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي وكيل وزارة الدفاع، إلى جانب كل من خليفة راشد الهاملي مدير مكتب سمو وزير الدفاع، واللواء الركن عبيد علي المنصوري رئيس اللجنة العليا المنظمة لندوة «السيزم 2025».

والعقيد نيلتون جوميز فيلهو رئيس المجلس الدولي للرياضة العسكرية (السيزم)، واللواء راشد الدوسري نائب رئيس المجلس عن قارة آسيا، والعميد الركن أيوب الفلاسي رئيس وفد دولة الإمارات في المجلس، والعقيد البحري روبرتو ريكّيا الأمين العام للمجلس الدولي للرياضة العسكرية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة «السيزم» والوفود والمتحدثين.

وجاءت هذه النسخة، التي تُعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط، تأكيداً لمكانة دولة الإمارات ودورها في دفع مسيرة المعرفة الدفاعية، وعلوم الرياضة العسكرية، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، حيث شهدت الندوة مشاركة واسعة.

ضمت أكثر من 130 مشاركاً و43 متحدثاً من 35 دولة، عكسوا تنوعاً علمياً ومعرفياً رفيع المستوى، في أحدث اتجاهات التدريب العسكري، وعلوم الأداء البشري، من خلال برنامج علمي مكثف، شمل محاضرات رئيسة، وجلسات وورش عمل متخصصة.

وأكد اللواء الركن عبيد علي المنصوري رئيس اللجنة العليا المنظمة لندوة «السيزم 2025»: «إن الندوة جسّدت رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في الجمع بين المعرفة والتعاون والابتكار، لتعزيز مستقبل الجاهزية العسكرية.

كما عكست استضافة هذا الحدث الدولي البارز، التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم البحث العلمي والحوار المثمر، وبناء الشراكات العالمية من خلال الرياضة والعلم».

ورسّخ نجاح فعاليات الندوة، مكانة دولة الإمارات الريادية في استضافة الفعاليات العلمية والدفاعية العالمية، وأبرزت قدرتها على الجمع بين علوم الرياضة والابتكار الصحي، والبحث التطبيقي، لتعزيز الجاهزية والسلامة والرفاه لأفراد القوات المسلحة حول العالم.

ومع اختتام أعمالها في العاصمة أبوظبي، التي تُواصل بناء الجسور بين العلم والأمن والدبلوماسية، تركت ندوة «السيزم 2025» إرثاً تعاونياً مستداماً، يُعزّز دور دولة الإمارات في صياغة مستقبل الجاهزية العسكرية، وبناء السلام العالمي من خلال الرياضة.

وكرّم معالي الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، عدداً من الشركاء والجهات الراعية والداعمين، الذين أسهمت جهودهم في نجاح الندوة، تقديراً لمساهماتهم المتميزة في دعم فعالياته وتحقيق أهدافه.

وشمل التكريم كلاً من مجموعة «إيدج»، ومجلس توازن لتمكين الدفاع «توازن»، وشركة الاتحاد للطيران، وجامعة خليفة، و«بالمز للرياضة»، واتحاد الإمارات للسهام، إضافة إلى العقيد نيلتون جوميز فيليو رئيس «السيزم».