«السلامة الغذائية» تشارك بالمؤتمر الزراعي

تشارك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في النسخة الأولى من «المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2025»، الذي تنظمه وزارة التغير المناخي والبيئة اليوم وعلى مدار 3 أيام في مركز المعارض أدنيك العين.

وتسعى الهيئة من خلال هذه المشاركة الهامة إلى استعراض جهودها ومبادراتها الرائدة في دعم واستدامة القطاع الزراعي الحيوي في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى المساهمة الفعالة في الجلسات النقاشية والأنشطة المصاحبة التي ستجمع نخبة من أبرز الخبراء والمتخصصين والمبتكرين في المجال الزراعي على المستويين المحلي والدولي.

وصرح أحمد خالد عثمان، نائب المدير العام للشؤون التشغيلية بالإنابة في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: «تعتبر مشاركتنا في المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2025 فرصة استراتيجية لعرض أحدث مبادراتنا في دعم المزارعين وتبني أساليب الزراعة الحديثة والمستدامة، بما يتماشى مع أهداف البرنامج الوطني «ازرع الإمارات» ويعزز من قدرتنا على تحقيق الأمن الغذائي».

ويتضمن المعرض المصاحب للمؤتمر عرضاً واسعاً لأفضل منتجات المزارعين المواطنين، وأحدث الحلول الزراعية والتكنولوجيا المبتكرة في هذا المجال، بما في ذلك تقنيات الزراعة المحمية المتقدمة، وأنظمة الري الحديثة والفعالة، وممارسات الاستدامة الزراعية الشاملة.