فتح باب الترشح لجائزة خليفة لنخيل التمر

أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني – ديوان الرئاسة، عن فتح باب الترشح للدورة الثامنة عشرة من الجائزة لعام 2026، وذلك اعتباراً من الأول من يونيو وحتى 15 ديسمبر 2025، داعيةً المزارعين والباحثين والمنتجين والمبتكرين والمهتمين من الإمارات ومختلف أنحاء العالم إلى التقدم بطلبات الترشيح للمنافسة على فئات الجائزة الخمس.

وأعلنت الأمانة العامة خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس في قصر الإمارات بأبوظبي، عن تنظيم المؤتمر الدولي الثامن لنخيل التمر عام 2026، بالتعاون مع نخبة من المؤسسات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية، ليكون امتداداً لمسيرة علمية انطلقت من أبوظبي قبل أكثر من 28 عاماً، تجسيداً لرؤية دولة الإمارات في دعم الابتكار الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي العالمي. وشهد المؤتمر حضور نخبة من الشخصيات البارزة، على رأسهم الأستاذ الدكتور عبد الوهاب البخاري زائد، الأمين العام للجائزة، والدكتور هلال حميد ساعد الكعبي، عضو مجلس أمناء الجائزة، والأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة.

وعبّر الدكتور عبد الوهاب زايد عن اعتزازه بالنجاحات التي حققتها الجائزة منذ تأسيسها، مشيراً إلى أن المنحنى البياني للجائزة خلال سبعة عشر عاماً من العطاء يسير بثبات نحو مزيد من التأثير والانتشار.