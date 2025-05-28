إنقاذ رضيعة مصابة بقصور في القلب

أنقذت الفرق الطبية في مدينة الشيخ خليفة الطبية الرضيعة «لونا» باستخدام مجموعة من التقنيات المتطورة إلى جانب تقديم رعاية عالمية المستوى، ومنحتها أفضل فرصة ممكنة للنجاة، حتى تماثلت للشفاء بعد إصابتها بقصور خلقي في القلب، وتغلبت على سلسلة من التحديات الصحية الشاقة، شملت عدة عمليات جراحية وقسطرة علاجية.

وتطلبت رعاية «لونا»، التي عانت من مرض قلبي خلقي، استخدام منهاج التخصصات المتعددة بعد ولادتها، حيث تولى رعايتها متخصصون وخبراء في طب الأطفال وأمراض القلب وجراحة القلب لحديثي الولادة وطب القلب التداخلي وجراحة القلب.

وخلال وجودها في جناح حديثي الولادة القلب، عانت «لونا» من قصور القلب، والتهاب الأمعاء المعوي الناخر (أي التهاب أنسجة الأمعاء) ونوبات صرع. ثم انتقلت إلى قسم طب الأطفال العام، حيث خضعت لإجراءات دعم الحياة خارج الجسم وعملية توسيع الصمام الأورطي لضيقه الشديد لتسهيل تدفق الدم إلى أعضاء الجسم. خلال وجودها في وحدة العناية المركزة بالأطفال، كابدت «لونا» وخضعت لعملية جراحية أخرى في أمعائها، وبعد أسابيع من التعافي والمراقبة، خرجت من المستشفى لتبدأ حياتها الجديدة في المنزل مع والديها.

وقال الدكتور بينديكت راج، استشاري جراحة القلب لدى الأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية، الذي تولى رعاية «لونا»: تعد قصة «لونا» مميزة ومذهلة، فهي ليست مجرد حكاية تغلّب رضيعة شجاعة يبلغ عمرها شهرين على سلسلة من التحديات الصحية الصعبة؛ بل قصة جمع فيها الأطباء المتخصصون معارفهم وخبراتهم ووحّدت أقساماً بأكملها.