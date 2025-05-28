«نيويورك أبوظبي» تصدر رواية تدمج الفيزياء الفلكية بالخيال العلمي

أصدر مركز الفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء (CASS) في جامعة نيويورك أبوظبي، رواية مصورة جديدة للشباب بعنوان «نوفا من سيليستوريا» من تأليف الطلاب سيد فهد رضوان (دفعة 2025) وزي يو سولستيس لو (دفعة 2024). وتجمع الرواية بين مفاهيم علوم الفضاء والخيال من خلال سرد مشوق ورسوم مفعمة بالحياة، وتستهدف فئة القراء من عمر 17 عاماً.

تروي الرواية قصة المراهق نوفا الذي تقوده هواية مراقبة النجوم إلى مغامرات فضائية. عندما يرصد نوفا إشارة غامضة من النجوم، يكتشف لغزاً يغير حياته فيتعاون مع مجموعة غريبة تتضمن قطة، لكشف حقائق خفية ومواجهة تحديات غامضة. تطوّر المشروع التعاوني الذي يضم مختلف التخصصات على مدى عامين، بقيادة مدير مركز الفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء أندريا ف. ماتشيو ومديرة التوعية بيانكا أركين.

قال البروفيسور ماتشيو: إن رواية «نوفا من سيليستوريا» أكثر من مجرد قصة، فهي وسيلة لتعريف الجمهور بمجال علم الفضاء. هدفنا هو وضع علوم الفضاء في متناول الجميع، وإثارة الفضول، وإلهام الجيل القادم من قادة الفضاء. ستطلق النسخة العربية في خريف 2025، وهي من تحرير الباحث المشارك محمد عباس وترجمة أبو بكر.