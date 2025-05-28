مؤتمر عالمي بأبوظبي يستعرض حلول الشركات الإماراتية لصياغة مستقبل قطاع المرافق

افتتح معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، المؤتمر العالمي للمرافق 2025، الذي تستضيفه شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، ويعقد فعالياته في مركز أدنيك أبوظبي حتى 29 مايو 2025 تحت شعار «الابتكار لعصر جديد في قطاع المرافق». واطَّلع معاليه، خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر، على أحدث التطورات في تقنيات قطاعَي الطاقة والمرافق، بما في ذلك الحلول المبتكَرة التي تطوِّرها الشركات الإماراتية الرائدة التي تُسهم في صياغة مستقبل القطاع.

وأشاد معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان بأهمية المؤتمر في تعزيز الاستدامة ودفع عجلة التعاون الدولي في قطاع المرافق، مؤكِّداً الدور المهم لهذا الحدث بوصفه منصة رئيسة للارتقاء بالحلول المستدامة في مجالَي الطاقة والمياه.

وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، في كلمته الافتتاحية خلال فعاليات المؤتمر أن رؤية القيادة الرشيدة شكّلت الركيزة الأساسية لتحقيق تحول نوعي في قطاع الطاقة والمرافق بدولة الإمارات.

وقال معاليه: «إن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة واستراتيجياتها الاستباقية، أصبحت نموذجاً عالمياً في كفاءة إنتاج الطاقة، واستدامة المرافق، والتخطيط طويل المدى». وأضاف معاليه: «نحن اليوم أمام إنجازات حقيقية تحققت بفضل رؤية قيادتنا التي بدأت مبكراً في التفكير بالمستقبل، حين قررت أبوظبي اتخاذ خطوات جريئة نحو الخصخصة، والاستثمار في الطاقة المتجددة والنووية، وتحقيق التوازن بين الاستهلاك والكفاءة.».

وشدد معاليه على أهمية مواكبة السياسات التنظيمية للتطور المتسارع في قطاع الطاقة، لا سيما في ظل تزايد الطلب العالمي على الكهرباء نتيجة توسع مراكز البيانات والخدمات الرقمية، مؤكداً أن التحدي لم يعد في الإنتاج فقط، بل في رفع كفاءة الاستهلاك وتبني التقنيات الحديثة.

وقال معاليه: «نحن بحاجة إلى تنظيمات مرنة تواكب تسارع الابتكار في قطاع الطاقة، سواء في مجال البطاريات أو الشبكات الذكية»، مشيراً إلى أن دور الحكومات يجب أن يتغير من مزوّد إلى مُمكّن، من خلال تمكين القطاع الخاص، والاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي لرفع الكفاءة وخفض التكاليف.