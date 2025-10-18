6 جوائز دولية لـ«أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية»

حصلت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على ست جوائز دولية مرموقة خلال عام 2025، مؤكدة بذلك مكانتها الرائدة في تطوير قطاع الزراعة وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في إمارة أبوظبي.

ففي جوائز «ستيفي» العالمية التي تُمنح في الولايات المتحدة الأمريكية، نالت الهيئة جائزتين متميزتين، الأولى هي الجائزة البرونزية عن فئة أفضل منتج مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وذلك عن منصة تنويع مصادر الاستيراد للغذاء والأعلاف.

والتي تعكس التميز في توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز استدامة سلاسل الإمداد الغذائي. أما الجائزة الثانية، فقد كانت الجائزة الفضية عن فئة قائد التحول الرقمي لهذا العام، والتي فازت بها عائشة الشامسي، مديرة إدارة البيانات والذكاء الاصطناعي بالهيئة، تقديراً لدورها الريادي في قيادة التحول الرقمي وتطوير استراتيجيات البيانات المؤسسية. كما حصدت الهيئة أربع جوائز ضمن جوائز

«World Business Outlook» السنوية في سنغافورة، وهي: أفضل مطور مستدام للزراعة والغذاء في الإمارات، وأفضل مبادرة لخدمة المجتمع عن برنامج «عون» للمسؤولية المجتمعية، وأفضل برنامج لفحص ومراقبة الغذاء عن خدمات الرقابة والتفتيش الجوي لمزارع وعزب أبوظبي، وأفضل تحول رقمي في الزراعة والأمن الغذائي عن نظام التفتيش الزراعي الذكي.