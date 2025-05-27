خالد بن محمد يشيد بدور عبدالله بن بيّه في نشر التسامح

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيّه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي رئيس منتدى أبوظبي للسلم، وذلك في مقر إقامته في العاصمة أبوظبي.

نهج

وفي مستهل الزيارة، رحّب معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيّه بزيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، معرباً عن سعادته بهذه الزيارة التي تعكس نهج القيادة الرشيدة بالتواصل المباشر مع أفراد المجتمع والاطمئنان على أحوالهم.

وخلال اللقاء، تبادل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان مع معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيّه والحضور الأحاديث الودية.

جهود

وأشاد سموه بالدور الكبير لمعالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيّه في نشر قيم التسامح والأخوّة والتعايش بين مختلف الشعوب والثقافات، وجهوده المتواصلة في إرساء دعائم الحوار الحضاري وترسيخ المبادئ الإنسانية النبيلة.

رافق سموه خلال الزيارة معالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.