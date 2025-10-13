انطلاق أعمال ملتقى «إعداد» لتأهيل القادة في القطاع الطبي بأبوظبي

انطلقت، أمس، في أبوظبي أعمال الملتقى الوطني «إعداد» لتأهيل القادة في القطاع الطبي، تحت شعار «معاً لجاهزية وطن»، بمبادرة من برنامج الإمارات الوطني للجاهزية والاستجابة الطبية «جاهزية»، وتنظيم الوطنية للتدريب «تدريب»، وإشراف الفريق الإماراتي الطبي الاحتياطي والتطوعي، وذلك بهدف تنمية الكفاءات الوطنية وصقل المهارات في مختلف التخصصات الطبية، وصناعة قاعدة من المدربين المعتمدين محلياً ودولياً.

وأكد الدكتور عادل الشامري العجمي، الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء ورئيس مبادرة أطباء الإمارات ورئيس برنامج الإمارات الوطني للجاهزية والاستجابة الطبية «جاهزية»، أن الملتقى يعكس التزام «جاهزية» بتطوير كوادر وطنية، تمتلك رؤية استراتيجية ومهارات طبية أكاديمية وأكلينيكية وبحثية متقدمة، وفق أفضل المعايير العالمية، لتحقيق أهداف الرعاية الصحية الوطنية، وتأهيل الموارد البشرية الطبية التخصصية.

وأشار إلى أن الملتقى يجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي، ما يمكن المشاركين من تطوير المهارات القيادية اللازمة، لمواجهة تحديات العمل المعاصر في مختلف التخصصات الطبية، وفق منهج موحد معترف به محلياً من المؤسسات الصحية، وعالمياً من أبرز الجامعات ومراكز التعليم والتدريب الطبي الدولية، لتأهيل قيادات تنفيذية ومهنية وطنية قادرة على مواجهة تحديات القطاع الصحي، من خلال دمج أحدث المناهج العلمية، وأفضل الممارسات القيادية والإكلينيكية والأكاديمية.

من جانبه قال البروفسور أوليفر جاكدين، مدير البرنامج الوطني للتعليم والتدريب والأبحاث الطبية، إن الملتقى ينظم بشكل دوري في مختلف إمارات الدولة، ويستهدف قيادات المستشفيات وأقسام طب الطوارئ والعناية المركزة والتخدير والجراحة والجاهزية، بهدف إعداد الجيل المقبل من القادة القادرين على المساهمة في قيادة البرامج التدريبية التخصصية وإدارة الأقسام الطبية في المستشفيات الحكومية والخاصة وغير الربحية.