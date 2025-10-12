«تنمية المجتمع ــ أبوظبي» تحض المؤسسات على المشاركة في جائزة «دمج»

حضت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي المؤسسات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث في إمارة أبوظبي على المشاركة في جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم «دمج»، وذلك بعد الإعلان عن تمديد فترة التقديم للجائزة لغاية 31 أكتوبر 2025، لإتاحة المجال لتقديم المشاركات، وإبراز الجهود التي تعكس الحرص على دمج أصحاب الهمم.

وأكدت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع تنمية الأسرة والطفل في دائرة تنمية المجتمع، أن التمديد يعكس حرص الدائرة على منح جميع الجهات فرصة أكبر لتقديم طلباتها بالشكل الذي يلبي متطلبات الجائزة ويعكس الجهود المبذولة، بما يتيح المجال لإبراز أفضل الممارسات المؤسسية وتعزيز مشاركة أوسع من مختلف القطاعات، الأمر الذي يسهم في ترسيخ نهج الدمج الشامل لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي، انسجاماً مع عام المجتمع 2025 واستراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم.

وأضافت إن جائزة «دمج» تمثل منصة استراتيجية لتحفيز الجهات على تبنّي سياسات وممارسات دامجة، وتكريم جهودها الرائدة في هذا المجال.

ولا تقتصر الجائزة على تكريم الممارسات المتميزة، بل تُعدّ وسيلة عملية لقياس مستوى التقدّم في دمج وتمكين أصحاب الهمم، وتحديد الفجوات والتحديات، وتشجيع المؤسسات على تبنّي حلول مبتكرة ومستدامة تسهم في تعزيز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع.

وفي ما يتعلق بخطوات التقديم فإنه يتم عبر المنصة الإلكترونية للجائزة damj.gov.ae ويتطلب إنشاء حساب واستكمال نموذج طلب الترشيح وإرفاق المستندات المطلوبة، وبعد تسلم إشعار القبول، يجب استكمال طلب المشاركة خلال ثلاثة أيام عمل، حيث يعد التقديم مكتملاً فقط بعد قبول طلبي الترشيح والمشاركة معاً في النظام.