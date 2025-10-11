إطلاق «إبداء الاهتمام» عبر تطبيق «إسكان أبوظبي»

أطلقت هيئة أبوظبي للإسكان خدمة «إبداء الاهتمام» عبر تطبيق «إسكان أبوظبي»، وهي خدمة رقمية بالكامل، تتيح للمواطنين المؤهلين استعراض جميع المشاريع الإسكانية الحالية والمستقبلية وإبداء الاهتمام بالمشروع الأنسب لهم، وفق معايير عدة، تشمل الموقع الجغرافي، وتاريخ الإنجاز، ومساحة الوحدة السكنية، وغيرها. وأدرجت الهيئة جميع المشاريع السكنية المتوفرة في محفظتها الإسكانية على التطبيق لتكون متاحة أمام المواطنين المؤهلين للاستفادة من هذه الخدمة.

وستتم دعوة المواطنين عبر رسائل نصية قصيرة وإشعارات من خلال التطبيق لاستعراض المشاريع التي يمكنهم إبداء الاهتمام فيها، حسب الملاءمة المالية لكل مستفيد، مع منحهم مدة زمنية كافية للمقارنة بين المشاريع والتنسيق مع ذويهم قبل فتح المجال لإبداء اهتمامهم بالمشروع المناسب لهم.

وقال حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، إن إطلاق هذه الخدمة جاء استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق التقارب الاجتماعي.

حيث تم تصميمها لتطوير آلية تخصيص المساكن الحكومية بالكامل وتمنح المواطن تجربة جديدة كاملة الحرية في اختيار الموقع الجغرافي والوحدة السكنية التي يفضلها داخل المشروع.

وأضاف المهيري أن الهيئة ستعرض نحو 28 ألف وحدة سكنية في 15 مشروعاً قيد التطوير بمختلف أنحاء الإمارة أمام المستفيدين، لإبداء الاهتمام بالمشروع الملائم لهم في المرحلة الأولى، مع إتاحة فرصة اختيار المسكن وحجزه على الخارطة عند جاهزية تفاصيل المشروع الذي اختاروه.

كما ستقوم الهيئة أو المطور العقاري بدعوة المواطنين الذين أبدوا اهتمامهم للاطلاع على تصاميم المشروع، واختيار المسكن الملائم، وإتمام إجراءات التخصيص قبل اكتمال المشروع، ما يمكن المواطنين من متابعة حالة مسكنهم وتاريخ إنجازه والتخطيط لمستقبلهم بناءً على اختياراتهم المسبقة.

وأوضح المهيري أن المرحلة الأولى من الخدمة تستهدف المواطنين الذين لديهم طلبات قروض شراء مسكن أو قروض شراء مسكن آجلة السداد، حيث يمكنهم الاطلاع على المشاريع السكنية الحكومية والمشاريع المطورة بالشراكة مع القطاع الخاص. كما تشمل الخدمة المؤهلين للحصول على منحة مسكن، الذين يمكنهم استعراض المشاريع الحكومية فقط.

وأضاف أن الهيئة ستتيح للمواطنين المتقدمين بطلبات منح الأراضي السكنية، إلى جانب المواطنين الحاصلين على أراضٍ سكنية لا تتوفر فيها البنية التحتية ولديهم طلبات قروض بناء قيد الإجراء، فرصة تغيير خدمتهم إلى قرض شراء مسكن جاهز أو منحة مسكن وفق المنفعة المستحقة، وتمكينهم من إبداء الاهتمام بالمشاريع المعروضة إذا رغبوا في ذلك.

وأشار المهيري إلى أن الهيئة عملت على تأهيل المواطنين ذوي الطلبات الفعالة بناءً على أقدمية الطلبات والحالة الاجتماعية والسكنية، بما في ذلك عدد أفراد الأسرة والوضع السكني للمستفيد، موضحاً أنه سيتم لاحقاً عرض مشاريع مستقبلية وتأهيل مزيد من المواطنين حسب استحقاقهم للخدمة.